Strategisk inköpare Upphandling entreprenader- Karlstad
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås
2025-08-14
Vi söker en erfaren strategisk inköpare för upphandling av entreprenader till vår kund. I rollen kommer du att arbeta med inköp inom kategorier som ny- eller ombyggnation av stationer och ställverk, kabelförläggningar, luftledningar och anslutningar till vindkraft. Du genomför upphandlingar främst i projektform där planering, förhandling och kontraktsskrivning sker i nära samarbete med projektgrupper.
Arbetet innebär även att delta i strategiska aktiviteter som kategoristyrning, leverantörsutveckling och hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på miljö, säkerhet och jämställdhet. Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av entreprenadupphandlingar
Operativ erfarenhet och gärna upparbetat nätverk inom bygg- och anläggningsbranschen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper inom LOU eller LUF
Erfarenhet från bygg, mark- och anläggning eller infrastrukturverksamhet
Erfarenhet av E-avrop Dina personliga egenskaper
Analytisk, noggrann, självgående och kommunikativ. Övrig information
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Ca 10 månader, med möjlighet till förlängning (option 6 månader)
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Karlstad
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
