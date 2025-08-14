Strategisk inköpare Upphandling entreprenader- Karlstad

Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås
2025-08-14


Vi söker en erfaren strategisk inköpare för upphandling av entreprenader till vår kund. I rollen kommer du att arbeta med inköp inom kategorier som ny- eller ombyggnation av stationer och ställverk, kabelförläggningar, luftledningar och anslutningar till vindkraft. Du genomför upphandlingar främst i projektform där planering, förhandling och kontraktsskrivning sker i nära samarbete med projektgrupper.
Arbetet innebär även att delta i strategiska aktiviteter som kategoristyrning, leverantörsutveckling och hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på miljö, säkerhet och jämställdhet.


Publiceringsdatum
2025-08-14

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av entreprenadupphandlingar
Operativ erfarenhet och gärna upparbetat nätverk inom bygg- och anläggningsbranschen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:
Kunskaper inom LOU eller LUF
Erfarenhet från bygg, mark- och anläggning eller infrastrukturverksamhet
Erfarenhet av E-avrop



Dina personliga egenskaper
Analytisk, noggrann, självgående och kommunikativ.


Övrig information
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Ca 10 månader, med möjlighet till förlängning (option 6 månader)
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Karlstad


Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9459211

