Strategisk Inköpare/Upphandlare Helsingborg
2025-12-23
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom strategiskt inköp och upphandling till en kund i Helsingborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta i januari och pågå till och med 2027-05-28.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategisk inköpare och upphandlare till ett omfattande och samhällsviktigt CCS program inom energi och hållbarhet. Uppdraget bedrivs i ett tidigt och utvecklingsintensivt skede där kommersiella upplägg, inköpsstrategier och avtal behöver formas parallellt med teknisk utveckling. Många av upphandlingsområdena saknar etablerade branschstandarder, vilket ställer höga krav på erfarenhet, struktur och professionellt omdöme.
Du blir en del av programmets styrnings och stödfunktion och agerar dedikerat inköpsstöd till CCS programmet. Rollen kombinerar operativt upphandlingsarbete med ett tydligt rådgivande ansvar och innehållet kan variera över tid beroende på programmets fas.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva och genomföra offentliga upphandlingar i olika faser från behovsanalys till avtal
Ta fram upphandlingsdokumentation samt kommersiella villkor och avtalsförslag
Stödja verksamheten i löpande inköpsfrågor, avrop och kommersiella bedömningar
Omsätta tekniska och funktionella behov till tydliga och genomförbara krav i dialog med specialister
Bidra med senior rådgivning i avvägningar mellan juridik och praktisk genomförbarhet
Arbeta strukturerat i nya upphandlingsområden där färdiga mallar eller referenser saknas
Rapportering sker till både projektledning inom programmet och till inköpschef beroende på upphandlingens karaktär och fas.
Övrigt:Start: Januari, flexibelt.Slut: 2027-05-28Omfattning: Cirka 500 timmar. Konsultens insats kommer att variera i omfattning beroende på upphandlingens aktuella fas, med ökat engagemang vid nyckelmoment som kravställning, utvärdering och förhandling. I snitt 2-3 dagar per vecka under perioden januari-juni 2025, med möjlighet till justering eller förlängning beroende på fas och behov inom CCS-programmet.Placering: Uppdraget kommer att kräva viss tid på plats hos Öresundskraft under vissa delar av uppdraget, vid ev. förhandling kan detta komma att behöva utökas. I övrigt kan konsulten arbeta på distans enligt överenskommelse.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva offentliga upphandlingar A-Ö enligt LOU eller LUF.
Erfarenhet av upphandling inom tekniskt, infrastrukturellt eller annat komplext område med flera intressenter.
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag samt kommersiella villkor/avtal inom ramen för offentlig upphandling, inklusive förmåga att göra väl avvägda rekommendationer i gränslandet mellan juridik och praktik gentemot beställare/projekt.
Erfarenhet av upphandlingar där färdiga mallar eller referensunderlag saknats, och där du självständigt har behövt omsätta tidigare upphandlingserfarenheter till nya upphandlingsområden.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av upphandling i energi-, transport- eller annan tekniktung sektor.
Erfarenhet av arbete i projektmiljö med flera parallella uppdrag.
Erfarenhet av att använda engelska i dialoger, upphandlingsdokumentation eller avtal.
Förmåga att arbeta i tidiga skeden där underlag, strukturer och mallar utvecklas successivt.
God förmåga att samarbeta och samverka med CCS-programmets nyckelroller (inköp, projekt och teknik).
Önskade personliga egenskaper:
Snabbt kunna sätta sig in i nya sakområden där få tidigare referenser finns
arbeta självständigt och ta ansvar för egna leveranser,
vara trygg i att strukturera komplex information och omsätta den till tydliga kommersiella underlag,
ha god kommunikativ förmåga och kunna samverka med interna och externa parter,
bidra med erfarenhetsbaserad rådgivning i gränslandet mellan juridik, teknik och praktik.
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
