Strategisk inköpare till TK Elevator
2026-02-03
Är du en flexibel lagspelare som trivs med att arbeta brett och agilt inom inköp?
TK Elevator växer - och söker en strategisk inköpare till sitt svenska team. Här får du möjligheten att påverka, utvecklas och ta ett helhetsgrepp över flera inköpsområden i en internationell koncern med framtiden i sikte.
Som Strategisk inköpare på TK Elevator kommer du att tillhöra inköpsavdelningen där ditt team består av inköpschef, två strategiska inköpare, samt ett antal lokala inköpare/avropare. Som team arbetar ni mot både den svenska och nordiska marknaden och kommer därför att ha mycket kontakt med kollegor i de nordiska länderna.
Du är placerad på TK Elevators huvudkontor i Stockholm/Skärholmen men kommer även att göra besök på andra nordiska kontor och hos leverantörer i Norge, Danmark och Sverige. Inköpsvolymen i Norden är ca 1 miljard SEK.
Mer om rollen
I rollen som Strategisk inköpare kommer du att hjälpa till att hitta synergieffekter mellan nordiska enheter och fem nyförvärvade bolag i Sverige. Du kommer att ha ett nära samarbete med Fleet Manager och övriga inköpare samt rapportera till Head of Supply Chain and Purchasing, Nordics som också kommer att finnas som ett stöd.
Företaget är på en kraftig tillväxtresa och för rätt person finns det stora utvecklingsmöjligheter. På huvudkontoret i Norden arbetar ca 50 medarbetare inom bl.a. försäljning, nyinstallation, HR och ekonomi. De arbetar i affärssystemet Visma och kommunikationen sker på både svenska och engelska. Parkeringsplatser och laddningsstolpar finns för dig som åker bil till arbetet i anslutning till lokalerna. På tisdagar serveras frukostbuffé!
Arbetsuppgifter
I rollen som Strategisk inköpare på TK Elevator kommer du att:
Vara en nyckelspelare i inköpsorganisationen som är under uppbyggnad
Se över och samla in volymer, priser, avtal och kravspecifikationer
Optimera leverantörsportföljen och leta efter nya leverantörer på den globala marknaden
Genom utökat leverantörssamarbete arbeta för ständiga förbättringar och kostnadsreduceringar
Förbereda upphandlingar
Delta i och självständigt driva upphandlingar
Följa upp och rapportera besparingar
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som Strategisk inköpare hos TK Elevator tror vi att du är i början av din karriär som Strategisk inköpare. Du kanske är nyexaminerad eller har några års yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har en god förståelse, en vilja att lära dig mer och att du har ett genuint intresse för inköp och upphandling. Särskilt viktigt är att du gillar att arbeta brett och ser det som en rolig och lärorik möjlighet att sätta dig in i flera produktkategorier och projekt parallellt.
Vi ser även att du är en person som ser långsiktigt på denna roll och vill växa tillsammans med företaget. Vidare är du noggrann, analytisk och är duktig på att läsa och förstå avtal. Du kommer att tillhöra ett extrovert och öppensinnat team, och för att trivas ser vi därför att du är en social och glad person som är prestigelös, samarbetsvillig och bidrar till en trevlig stämning bland kollegor.
Kvalifikationer
För att lyckas och göra succé i rollen som Strategisk inköpare till TK Elevator tror vi att du har:
2-5 års erfarenhet av inköpsarbete eller motsvarande
Eftergymnasial utbildning inom inköp eller motsvarande yrkeserfarenhet
Viss erfarenhet av strategiskt inköp
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet och Excel
B-Körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbetat med avtal gällande underleverantörer
Om TK Elevators verksamhet
På TK Elevator strävar vi efter att göra städer till de bästa platserna att bo i genom att verka i en industri som förflyttar över 1 miljard människor varje dag. Vi utvecklar vår verksamhet genom att driva branschnormen och främjar en kultur av internt och externt samarbete. Vi bygger ständigt vidare på vår unika ingenjörskapacitet för att optimera befintliga, samt skapa nya produkter och lösningar för våra kunder, som tillgodoser verkliga mobilitetsbehov.
TK Elevator fokuserar på hiss- och rulltrappsmarknaden i Sverige. Verksamheten är indelad in nyinstallation, modernisering, service och reparationer. Vi profilerar oss även som ett företag med ett starkt fokus på hälsa och säkerhet
The Place - Sveriges enda Worklife Partner
För dig som söker nytt jobb är The Place din trygga punkt. I just denna rekrytering sköter våra kompetenta rekryteringskonsulter processen, från intervju till anställningserbjudande. Sedan blir du anställd av kundföretaget.
