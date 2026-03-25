Strategisk Inköpare till Sordin
Vill du vara med och forma framtidens hörselskydd? Hos Sordin får du möjlighet att ta en nyckelroll i ett svenskt företag med global räckvidd - där innovation, kvalitet och entreprenörskap går hand i hand.
Om Rollen
Som Strategisk inköpare hos Sordin får du en central roll i att utveckla och optimera våra inköps- och leverantörsstrategier. Du ansvarar för att säkerställa kostnadseffektiva, pålitliga och kvalitativa materialflöden som stödjer vår fortsatta tillväxtresa inom Personal Protective Equipment. Rollen innebär både taktiskt och strategiskt arbete - från leverantörsanalys och avtalsförhandlingar till att driva förbättringsinitiativ i nära samarbete med produktutveckling, produktion och kvalitet.
Du kommer att arbeta i en entreprenöriell organisation där beslutsvägarna är korta, innovationstakten är hög och där du ges frihet och förtroende att påverka. Du kommer tillhöra ett härligt gäng på Supply Chain, och rapportera till Supply Chain Manager. Placeringen är i Värnamo och tjänsten innebär resor till verksamheten i Vikmanshyttan samt till våra leverantörer, såväl nationellt som internationellt.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från strategiskt inköp, gärna inom tillverkande industri, och är van vid att arbeta nära både teknik och produktion. Förhandlingar, datadrivna beslut och relationsbyggande kommer naturligt för dig - och du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får ta stort eget ansvar. Du behärskar både svenska och engelska obehindrat.
Extra roligt är det om du har insikt i elektronik-, plast- eller metallkomponenter, men din vilja och förmåga att skapa resultat är det som verkligen väger tyngst.
Du som person drivs av att göra skillnad - både i affären och i våra långsiktiga leverantörsrelationer. Du är en person som gillar att ta initiativ, bygga förtroende och skapa strukturer som håller över tid. Med ett analytiskt sinne och en affärsmässig skärpa identifierar du möjligheter, ser mönster och vågar utmana befintliga arbetssätt när det behövs.
Vi erbjuder
På Sordin blir du en del av ett företag där tradition möter innovation. Här får du en arbetsplats som präglas av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och en kultur där idéer snabbt kan förvandlas till verklighet. Du får stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka både hur vi arbetar och vart vi är på väg - samtidigt som du arbetar nära produktutveckling, teknik och produktion.
Hos oss samarbetar du med engagerade och kompetenta kollegor som brinner för kvalitet och utveckling, och du blir en viktig del av ett företag som växer, investerar långsiktigt och fortsätter sin internationella expansion. Med 50 års erfarenhet i ryggen och en tydlig framtidsvision erbjuder Sordin en arbetsmiljö där du kan växa, bidra och verkligen göra skillnad.Publiceringsdatum2026-03-25Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Vi ser fram emot att höra varför just du vill bli en del av Sordin.
Har du frågor kring rollen är du varmt välkommen att höra av dig till Stella Rekrytering & Ledarskap, och ansvarig rekryterare Magnus Ryberg, 0702 71 69 77
Om Sordin
Sordin har under 50 års tid utvecklat, tillverkat och sålt produkter inom Personal Protective Equipment, främst med fokus på hörselskydd inom områden som HUNT, TACTICAL och PROFESSIONAL. Vår ambition är att erbjuda lösningar som hjälper oss att på våra arbetsplatser eller under vår fritid omfamna buller -"Embrace Noise". Sordin AB omsätter ca 340 miljoner, har ca 125 anställda och ägs av investmentbolagen Coeli och DeVenture. Sordin har verksamhet på två orter i Sverige -Vikmanshyttan, Dalarna och Värnamo, Småland. Vi är en entreprenöriell organisation som erbjuder stor potential att utvecklas och vara en aktiv del av vår tillväxtresa. Läs mer: Sordin.com. Läs mer om oss på: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
