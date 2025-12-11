Strategisk inköpare till Saab Surveillance
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med ett långvarigt uppdrag att hjälpa nationer att hålla sina människor och samhällen säkra. Verksamheten bedrivs i Sverige, USA, Storbritannien, Australien, Tyskland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Danmark och Finland.
Som strategisk inköpare blir du en del av en resa mot inköpsexcellens inom Saabs affärsområde Surveillance. Inköp är en del av Surveillance Operational Excellence-organisationen. Du tillhör ett upphandlingsteam som är engagerat i att förbättra och hitta ytterligare värde för Saab. Du kommer att vara en central figur inom organisationen och arbeta nära affärsenheter, produktutveckling, produktion och externa parter.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare kommer du att vara en del av ett team som driver den strategiska agendan i relation till nyckelleverantörer och banbrytande teknik för Saab Surveillance's produkter. Du kommer att ha ett kommersiellt ansvar för att säkerställa optimerade affärslösningar för Saab. Du kommer att arbeta nära produktion, produktledning, produktdesign och leverantörer för att samordna krav och hitta möjligheter att tillföra värde för Saab när det gäller kvalitet, kostnad och teknik. Som strategisk inköpare kommer också att vara ansvarig för leverantörens prestationer och stötta organisationen vid eskalerade problem. Saabs strategiska inköpare har en viktig roll i utvecklingsprojekt för att driva upphandlingsaktiviteter och ta kommersiellt välgrundade beslut inom varje projekt. Ditt ansvar är att fokusera på långsiktiga kostnadsaktiviteter, sätta upp leverantörsavtal och kontinuerligt styra och förbättra samarbetet med leverantörer.Profil
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av strategiskt inköp. Du har en stark affärsförståelse och förmåga att förbättra och utmana verksamheten med ett kommersiellt och analytiskt tillvägagångssätt. Du har förmågan att tänka och agera strategiskt för att mål, och eftersom din framgång är starkt beroende av nära samarbete med interna intressenter och leverantörer tror vi att du är en sann lagspelare och en god kommunikatör. Vi önskar att du har erfarenhet av strategiskt inköp i en tekniskt kontext, gärna med kunskaper inom elektronik, mekanik, sensorteknik eller liknande. Vidare tror vi att du har:
Förmåga att utveckla avtal för att stödja kommersiella avsikter
Dokumenterad erfarenhet av att driva effektiva leverantörsrelationer
Stort engagemang för att stötta och skapa energi i ditt team
God kännedom om ledningssystem, uppförandekod, ERP-system
Ett proaktivt förhållningssätt, är självgående och kan arbeta självständigt
Kunskap och/eller erfarenhet av Lean, Six Sigma, 5S, etc. är en bra merit
Ett intresse och/eller erfarenhet av att arbeta i en tekniskt driven kultur
Utmärkta färdigheter i talad och skriven engelska och svenska
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill med övergång i en fortsatt anställning på Saab efter en tids inhyrning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi kommer att bearbeta urvalet löpande, och uppmanar dig därför att skicka in en ansökan direkt. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida skill.se
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare hedvig.selling@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Skill info@skill.se Jobbnummer
9640336