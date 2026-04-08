Strategisk inköpare till Lekolar i Osby
Har du erfarenhet av att jobba med inköp och är intresserad av att arbeta i en flexibel miljö som präglas av högt i tak och ett ständigt lärande, där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att överträffa våra kunders förväntningar? Då kan detta vara rätt jobb för dig!
Lekolar är ett marknadsledande bolag med en bred produktportfölj av pedagogiska och kvalitativa produkter. tillhör affärsområdet Learn, Create & Play och arbetar med fokus på produktområden som hobby, skolförbrukning och digitala hjälpmedel. Varmt välkommen att bli en av oss!
Om rollen
Det här är en roll där du kombinerar strategiskt inköp med projektledning. Du ansvarar för att skapa och utveckla leverantörssamarbeten, säkerställa konkurrenskraftiga villkor och följa upp prestation mot uppsatta mål. Samtidigt driver du sourcingprojekt, som ofta sträcker sig över samtliga produktområden inom affärsområdet, och koordinerar arbetet mellan interna och externa intressenter. I dina ansvarsområden ingår:
Att identifiera och driva förbättringar inom inköp och leverantörsarbete
Förhandling av villkor som stärker affären
Uppföljning av KPI:er och säkerställa leverantörsprestation
Att driva projekt från start till mål
Att samordna interna och externa intressenter
Du arbetar nära våra produktansvariga och säkerställer att vi har rätt förutsättningar för att lyckas i våra nordiska marknader. Du arbetar nära dina kollegor, inte bara i det egna team, utan också med övriga kollegor inom Learn, Create & Play, och är en viktig del i att få affären att fungera i praktiken.
Vem är du?
Rollen passar dig som har erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete och som trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du är strukturerad, affärsmässig och trygg i dialogen med leverantörer och interna intressenter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom inköp
Erfarenhet av leverantörsrelationer, förhandlingar och avtalsarbete
Erfarenhet av projektledning
God systemvana, exempelvis Excel och affärssystem, PIM och ERP
Det är en fördel om du även har:
Erfarenhet av internationellt inköp
Erfarenhet av hållbarhetskrav och kvalitetssäkringsarbete
Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU)
Som person har du ett prestigelöst förhållningssätt och fungerar bra i team, samtidigt som du är självgående och tar ägarskap för dina områden. Du har ett driv och en vilja att utveckla arbetssätt och processer, och du trivs i en miljö där tempot är högt och flera saker händer samtidigt.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Lekolar blir du en del av en organisation som bidrar till barns utveckling och lärande. I den här rollen får du arbeta nära affären och se tydligt hur ditt arbete påverkar resultatet.
Du blir en del av ett team med starkt samarbete och hög ambitionsnivå, där man stöttar varandra och driver utveckling tillsammans. Rollen erbjuder både ansvar och möjlighet att påverka, i en organisation som är i ständig utveckling.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Lekolar AB med Jefferson Wells. Vi kommer att arbeta löpande med urval så sök gärna tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026. Notera att det ej går att söka tjänsten under perioden den 16/4-19/4 pga systembyte. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-203863 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
.
Mer om Lekolar
Vi har två övertygelser som driver oss: att vi lär oss mer i en miljö vi trivs i och att vi lär oss snabbare om vi har roligt. För att väcka lusten att lära erbjuder vi produkter och helhetslösningar som ger skolor och förskolor de bästa förutsättningarna att driva och utveckla sina verksamheter. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland och hos oss jobbar ca 350 dedikerade och värdefulla medarbetare. Här arbetar vi tillsammans, med engagemang och stolthet, för att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort. Läs mer om oss på lekolar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
