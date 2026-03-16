Strategisk Inköpare Till Jost Umeå
Jost Umeå AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-03-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jost Umeå AB i Umeå
Som strategisk inköpare hos oss får du en drivande och affärskritisk roll där du proaktivt utvecklar och säkerställer konkurrenskraftiga, hållbara och robusta leverantörsstrategier för vår verksamhet. Du blir en central partner till både produktion och den globala inköpsorganisationen, där du med din erfarenhet och analytiska förmåga bidrar till att stärka våra inköpsprocesser, optimera kostnadsstrukturen och skapa långsiktiga värden.
I rollen arbetar du med ett tydligt strategiskt fokus och ansvarar för att:
Utveckla och implementera kategoristrategier som stödjer företagets övergripande affärsmål
Identifiera, kvalificera och utveckla både befintliga och nya leverantörer globalt och lokalt
Leda förhandlingar och säkerställa avtal som skapar konkurrensfördelar över tid
Driva kostnadsoptimeringsinitiativ, riskreducering och leverantörsutvecklingsprogram
Hantera parallella projekt och agera kravställare i tvärfunktionella team
Samverka nära produktion, logistik, kvalitet, R&D och koncernens globala inköpsorganisation för att säkra effektiva och hållbara supply chains
Bidra till utveckling av inköpsprocesser, styrning och arbetssätt inom funktionen
Rollen erbjuder stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka både affär och struktur - samtidigt som du får arbeta i ett internationellt sammanhang med tydligt mandat. Rollen är placerad i Brännland och där blir du en del av ett engagerat team av 3 inköpare som tillsammans driver utveckling och förbättrar våra processer.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och affärsdriven strategisk inköpare med god förmåga att bygga relationer, driva utveckling och ta ansvar för helheten. Du har ett analytiskt förhållningssätt och en stark strategisk förmåga, samtidigt som du trivs med att arbeta nära verksamheten och omsätta strategi till resultat.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av strategiskt inköp, gärna från tillverkningsindustri eller liknande komplexa miljöer
Erfarenhet av att leda förhandlingar, utveckla leverantörer och driva strukturerade kostnadsinitiativ
Stark förmåga att analysera marknads- och kostnadsstrukturer samt omsätta insikter i konkreta strategier
Erfarenhet av att arbeta internationellt och samarbeta över organisatoriska och kulturella gränser
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Du är en person som tar initiativ, arbetar långsiktigt och driver förbättringar genom både relationer och tydliga mål. Du trivs i en dynamisk miljö där professionalism, engagemang och utveckling står i fokus.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen samt möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Din ansökan För mer information om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Alva Berntsson på tfn 073 - 068 49 63. Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta HR Linda Sörman på tfn: 076-148 13 17.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan med CV, dock senast 2026-04-06 Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388348-1894780". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Jost Umeå AB
(org.nr 556081-0482), https://quicke.teamtailor.com
Östra Strandgatan 26B (visa karta
)
903 33 UMEÅ Arbetsplats
Jost Umeå Jobbnummer
9799504