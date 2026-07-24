Strategisk Inköpare Till Fabo
Falkenbergs Bostads Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Falkenberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falkenberg
2026-07-24
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Vi är Fabo
Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett kommunalt och allmännyttigt bostadsbolag med över 100 medarbetare, som erbjuder ett brett utbud av både lägenheter, lokaler och parkering/garage. Med över 2600 lägenheter, från fastigheter byggda på 30-talet till moderna bostäder, har vi varit en del av Falkenbergs kommun i många år. Vi äger, bygger och förvaltar fastigheter i hela kommunen och spelar en aktiv roll i utvecklingen av bostadsområden för att skapa alla tiders boende. Vi erbjuder boende för livets alla faser.
Läs mer på www.fabo.se
Vill du vara med och utveckla inköps- och upphandlingsarbetet i ett samhällsviktigt bostadsbolag?
FABO söker nu en Strategisk Inköpare som vill vara med och utveckla framtidens inköpsarbete i ett bostadsbolag med ett viktigt samhällsuppdrag.
Hos oss får du inte bara möjlighet att arbeta med upphandlingar och avtal – du får också vara med och utveckla arbetssätt, processer och strukturer som skapar värde för både verksamheten och våra hyresgäster.
Som ett lokalt bostadsbolag har vi korta vägar till beslut, snabba kontaktvägar och goda möjligheter att omsätta idéer till verklighet. Här finns ett genuint intresse för utveckling och förbättring, och du får stort utrymme att påverka och göra skillnad.
Om rollen
Rollen som Strategisk Inköpare är ny inom FABO, vilket innebär att du får en central roll i att utveckla och strukturera vårt inköps- och upphandlingsarbete. Du kommer att bygga upp nya arbetssätt, skapa struktur och driva utveckling i nära samarbete med verksamheten. Du driver och stödjer upphandlingar, arbetar med avtalsuppföljning och är verksamhetens specialist inom inköp och upphandling.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra upphandlingar av ramavtal, entreprenader och konsulttjänster.
Ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikationer tillsammans med verksamheten.
Följa upp avtalstrohet, leverantörsprestationer och inköpsmönster.
Vara ett stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör inköp, avtal och LOU.
Utbilda och vägleda organisationen inom inköps- och upphandlingsfrågor.
Bidra till utvecklingen av FABO:s inköpsprocesser och e-handel. Omvärldsbevaka lagstiftning, marknad och branschutveckling.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom inköp, upphandling, ekonomi, juridik eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av självständigt strategiskt inköp, upphandling och avtalsförvaltning.
God kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Erfarenhet av avtalsjuridik och affärsmässiga villkor.
God förmåga att analysera inköpsdata och identifiera affärsmöjligheter.
Erfarenhet av att utbilda eller coacha verksamheter inom inköp.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet
Från allmännyttan eller fastighetsbranschen
Av e-handelslösningar
Av hållbarhetskrav i upphandlingar.
Som person är du
Affärsmässig, analytisk och har ett intresse för strategiska frågor. Du är trygg i dig själv och din kompetens, har gott omdöme och förmåga att balansera olika intressen på ett professionellt sätt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och ser möjligheter att utveckla både arbetssätt och processer.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du har lätt för att samarbeta, skapa förtroendefulla relationer och förmedla kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du bidrar med engagemang, initiativförmåga och handlingskraft och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med verksamhetsutveckling.
Vi tror också att du är nyfiken och har en vilja att fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du vill använda dina erfarenheter inom inköp och upphandling för att ta nästa steg, få större ansvar och vara med och utveckla inköpsfunktionen tillsammans med oss.
Du blir en del av vårt team
Tjänsten tillhör ekonomiavdelningen där du blir en del av ett engagerat team bestående av ekonomichef Linda Nilsson och ytterligare tre kollegor. Teamet har nära till skratt, hög kompetens och ett starkt engagemang för verksamheten. De hjälps åt, delar kunskap och har roligt tillsammans samtidigt som de arbetar mot gemensamma mål för att skapa långsiktigt värde för FABO och våra hyresgäster.
Ekonomiavdelningen har en central roll i att stödja och utveckla verksamheten genom analys, styrning, affärsmässighet och effektiva processer. Tillsammans bidrar teamet till att skapa goda förutsättningar för verksamheten att nå sina mål och fortsätta utvecklas.
Din arbetsplats kommer att vara på vårt kontor på Möllegatan 2 i Falkenberg.Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Annonsen publiceras under semesterperioden, vilket innebär att urvalsarbetet påbörjas under vecka 33. Eventuella frågor om tjänsten kommer därför att besvaras från vecka 33.
Första intervjuer genomförs under vecka 34–35 tillsammans med HR Partner och ekonomichef. Andra intervju planeras preliminärt till den 3–4 september.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning på sex månader.
Vi önskar att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026
Välkommen med din ansökan!😊Övrig information
Fabos kärnvärden är Nära, Drivande, Ansvarstagande och Inspirerande. Vi värdesätter olikheter och har nolltolerans till kränkande särbehandling.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Bostads Aktiebolag
(org.nr 556095-1245), https://www.fabo.se/
Möllegatan 2 (visa karta
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311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
HR-Partner
Louise Gustafsson 0346886600 Jobbnummer
10010486