Strategisk inköpare sökes omgående!

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping
2026-01-08


Vill du arbeta med strategiska inköpsfrågor och driva kommersiella beslut i en teknikintensiv miljö? Vi söker en erfaren strategisk inköpare som vill bidra till långsiktiga affärslösningar och utveckla leverantörssamarbeten.

Start: Omgående
Slut: Sommaren 2026
Förlängning: Möjlig

Om rollen/arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare blir du en del av ett kategoriteam med ansvar för att driva den strategiska agendan gentemot nyckelleverantörer och säkra optimala affärslösningar. Du arbetar nära produktion, produktutveckling och leverantörer för att samordna krav och skapa mervärde inom kvalitet, kostnad och teknik.

I rollen ingår:

* Ansvar för leverantörsprestanda och hantering av eskalerade frågor
* Driva inköpsaktiviteter i utvecklingsprojekt och fatta kommersiella beslut
* Långsiktigt kostnadsarbete och upprättande av leverantörsavtal
* Förbättra och utveckla samarbetet med leverantörer
* Delta i strategiska projekt, exempelvis make-or-buy-beslut och lokalisering av leveranskedjan

Du som söker
Du har en stark affärsförståelse och ett analytiskt, kommersiellt angreppssätt. Du är strategisk, kommunikativ och trivs med nära samarbete med interna och externa parter.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Kvalifikationer
* Erfarenhet av inköp av metallbearbetade komponenter
* Juridisk och kommersiell erfarenhet
* Erfarenhet av konsignationshantering hos leverantörer
* Förmåga att driva effektiva leverantörsrelationer
* God systemvana (ERP, ledningssystem, uppförandekod)
* Självgående och proaktiv, van att arbeta självständigt
* Erfarenhet av process- och projektstyrd miljö
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande:

* Kunskap om Lean, Six Sigma, 5S
* Erfarenhet från teknikintensiv miljö

Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Det här är ett konsultuppdrag som varar 6 månader. Med möjlighet att gå över till kund.

Om Jefferson Wells
Som konsult på Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Johansson via e-post: Therese.johansson@manpower.se

Vi ser fram emot att höra

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "e14829cd-9a49-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Therese Johansson
therese.johansson@manpower.se

Jobbnummer
9674171

