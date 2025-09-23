Strategisk inköpare sökes!
Har du minst tre års erfarenhet av strategiskt inköp och vill ta nästa steg i karriären? Vi på Perido söker nu en strategisk inköpare till vår kund, en global ledare inom bilindustrin med kontor i Göteborg. Här får du en central roll där du driver inköpsstrategier, utvecklar leverantörsrelationer och bidrar till företagets fortsatta framgång på en internationell marknad.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Vi på Perido söker en strategisk inköpare till vår kund, en global jätte inom bilindustrin. Kontoret är beläget i Göteborg.Arbetsuppgifter
Vi söker en strategisk inköpare med ansvar för segmentet slangar. Du kommer att driva strategiskt inköpsarbete genom att initiera och genomföra sourcing- och kostnadsreduceringsinitiativ, utveckla samt implementera segmentstrategin, och säkra konkurrens bland leverantörer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för strategiskt inköp inom segmentet slangar, inklusive leverantörsval, förhandlingar och avtalsarbete
Bygga och utveckla leverantörsrelationer samt arbeta med kontinuerliga förbättringsprogram
Driva och koordinera leverantörsintegration i nära samarbete med interna kunder
Analysera marknadsdynamik som påverkar materialtillgänglighet och prissättning
Stötta interna intressenter i behovsanalys, marknadsprofilering och trendspaning
Aktivt arbeta i inköpssystemet GPS (Global Procurement System) och bidra till hög aktivitet inom systemet
Stärka teamkänslan och bidra till ett gott samarbete inom gruppen
Dina egenskaper
Vi tror att du som söker är en kommunikativ person som trivs i en roll där du får arbeta över flera kontaktytor och upprätthålla kontakten till ett flertal leverantörer. Du är målinriktad, strukturerad, effektiv och ser till att uppgifter blir gjorda i tid. Du har en förmåga att driva förändring, är flexibel och en god kommunikationsförmåga.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av strategiskt inköp
God systemvana, gärna erfarenhet av GPS eller liknande inköpssystem
Förmåga att driva projekt självständigt och lösa komplexa problem
Stark kommunikativ och relationsskapande förmåga
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från automotive-industrin är starkt meriterandeTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-12-31. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35468 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
