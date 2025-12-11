Strategisk Inköpare | Saab | Stockholm
2025-12-11
Är du en erfaren inköpare med strategiskt tänk och ett intresse för teknik? Just nu söker vi på Jefferson Wells en strategisk inköpare till SAAB Surveillance i Stockholm, Solna. Uppdraget är ett spännande konsultuppdrag där du får arbeta med strategiska leverantörsrelationer och bidra till utvecklingen av avancerad teknologi. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Solna
Start: Efter årsskiftet
Uppdrag: Konsultuppdrag, projektbaserat initialt 6 månader
Om rollen
Som Strategisk Inköpare blir du en del av ett kategori-team som driver den strategiska agendan mot nyckelleverantörer och banbrytande teknologi för SAAB Surveillance. Du kommer att ha ett kommersiellt ansvar för strategiska leverantörer och säkerställa optimala affärslösningar för SAAB. Rollen innebär nära samarbete med produktion, produktledning, produktdesign och leverantörer för att skapa värde i form av kvalitet, kostnad och teknik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Ansvar för leverantörsprestanda och hantering av eskalerade frågor
* Driva sourcingaktiviteter och kommersiella beslut i utvecklingsprojekt
* Utveckla och förhandla leverantörsavtal
* Arbeta med långsiktiga kostnadsaktiviteter och förbättra samarbetet med leverantörer
* Delta i strategiska projekt, exempelvis make-buy-beslut och lokalisering av leverantörskedjor
Är det dig vi söker?
Vi letar efter en person med stark affärsförståelse och ett analytiskt, kommersiellt tänk. Du är en kommunikativ lagspelare som trivs i en tekniskt driven miljö och har förmågan att se helheten samtidigt som du hanterar detaljer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet av juridiska och kommersiella frågor
* Dokumenterad erfarenhet av att bygga och driva effektiva leverantörsrelationer
* En självständig och proaktiv arbetsstil samt erfarenhet av projektorienterade miljöer
* Mycket goda kunskaper i Excel
* Kunskap om Lean, Six Sigma eller liknande är meriterande
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och kompetenser med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
