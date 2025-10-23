Strategisk inköpare | Saab | Göteborg
2025-10-23
Är du en erfaren strategisk inköpare med starkt affärstänk och vana att arbeta med leverantörsrelationer? Vi på Jefferson Wells söker just nu en strategisk inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos Saab i Göteborg. I rollen får du möjlighet att arbeta med strategiska leverantörer, avancerad teknik och affärskritiska beslut i en tekniskt driven miljö. Vill du utveckla din karriär som strategisk inköpare hos oss? Välkommen med din ansökan!
Ort: Göteborg
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 12 månader med möjlighet till förlängning
Om jobbet som strategisk inköpare:
Som strategisk inköpare hos Saab kommer du att ingå i ett kategoriteam som driver den strategiska agendan gentemot nyckelleverantörer och framtidsteknik för Saab Surveillance's produkter. Du får ett kommersiellt ansvar för strategiska leverantörer och arbetar nära produktion, produktledning, design och leverantörer för att identifiera affärsmöjligheter och skapa värde för Saab inom kvalitet, kostnad och teknik.
Du kommer även att ansvara för leverantörsprestanda och stötta organisationen vid eskalerade frågor. Rollen innebär deltagande i utvecklingsprojekt där du driver inköpsaktiviteter och kommersiellt hållbara beslut. Du kan också komma att arbeta med strategiska projekt såsom make-buy-analyser eller lokalisering av leverantörskedjan.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Kommersiellt ansvar för strategiska leverantörer.
* Utveckla och förhandla leverantörsavtal.
* Driva sourcingaktiviteter i utvecklingsprojekt.
* Ansvara för leverantörsprestanda och eskaleringar.
* Identifiera och genomföra kostnadsförbättringar.
* Stötta strategiska projekt inom inköp och leverantörskedja.
Den vi söker:
För att lyckas i rollen som strategisk inköpare ser vi att du har ett starkt affärstänk, god analytisk förmåga och drivs av att förbättra och utmana affären. Du är en skicklig kommunikatör och trivs med att samarbeta både internt och externt. Du är självgående, proaktiv och har erfarenhet av att arbeta i projekt- och processdrivna miljöer.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att utveckla och förhandla kommersiella avtal.
* Juridisk och kommersiell kompetens.
* Erfarenhet av konsignationshantering/Consignment handling hos leverantörer.
* Dokumenterad erfarenhet av att bygga starka leverantörsrelationer.
* God förståelse för ledningssystem, ERP och uppförandekoder.
* Erfarenhet av Lean, Six Sigma, 5S är meriterande.
* Intresse för tekniskt drivna miljöer.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
