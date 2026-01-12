Strategisk inköpare Saab Barracuda
2026-01-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som Strategisk inköpare kommer du i huvudsak arbeta med resursförsörjning av komponenter och material inom en tillverkande industri på en strategisk nivå men även operativa inslag kan förekomma i tjänsten. Rollen innefattar ett tätt samarbete med olika funktioner inom produktionsenheten men även mot sälj och utveckling.
Samarbete sker även inom affärsområdet och tillsammans med koncerninköp.
Rollen inkluderar också leverantörsutveckling och avtalsförhandling, liksom utveckling, planering och implementering av effektiva inköpsstrategier i linje med företagets affärsstrategi. Fokus ligger också på att optimera kostnader, kvalitet, leverans och tillförlitlighet hos leverantörer och levererade produkter. Viktigt är att säkerställa att leverantörsbasen håller hög kvalitet och har kapacitet att möta företagets nuvarande och framtida behov.
Huvudsakliga ansvarsområden:
*
Säkerställa att vi uppnår hög kvalitet, leveranssäkerhet och rätt totalkostnad för våra viktigaste komponenter
*
Samarbeta med leverantörer för att säkerställa långsiktighet och rätt inköpsvillkor
*
Övervaka leverantörsprestationer, inklusive kvalitet, leveranstid och leveranssäkerhet
*
Följa marknadstrender, leverantörslandskap och branschstandarder
*
Ansvara att inköpsarbetet sker affärsmässigt och i enlighet med gällande regler och lagar
Hos oss kommer du vara omgiven av personer som bryr sig, inte bara om verksamheten eller affärerna utan också om varandra. Samarbete, ödmjukhet, hjälpsamhet och prestigelöshet är ledord i vårt team. Vi på Barracuda tror på en kultur som bygger på tillit, samarbete och transparens, håller du med kommer du garanterat att trivas hos oss!
Du har erfarenhet som Strategisk Inköpare. Vi ser gärna att du har en för tjänsten relevant utbildning men detta är inget krav. För att trivas i rollen besitter du en god förmåga att samarbeta då du kommer jobba i olika forum och projektgrupper. Du har en beprövad arbetsstruktur och motiveras av att ha frihet under ansvar.
Vi ser gärna att du är kreativ och att du inte är rädd för att komma med nya idéer och förslag kring såväl stora som små delar i det dagliga arbetet. Du har förmågan att se helheten men kan även sätta dig in i detaljer och se samband. Då vi deltar i många olika projekt är det en fördel att kunna applicera ett analytiskt angreppsätt för att lösa nya uppgifter.
Krav för rollen:
*
God svenska och engelska i tal och skrift
*
B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten
*
Flexibel inför resor utanför landet
Meriterande:
*
Erfarenhet av förhandling och avtal. Analytisk förmåga, kostnadsuppföljning
*
Utbildning inom teknik och/eller ekonomi på högskolenivå, gärna med inriktning på Inköp och Supply Chain.
*
Goda kunskaper i Officepaket
*
Goda kunskaper i Monitor
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
