Strategisk inköpare, Rosenqvists Irrigation
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2025-12-01
Vill du vara med och driva morgondagens leverantörskedja, bygga långsiktiga samarbeten och säkerställa att våra produkter - marknadens bästa svenska bevattningsmaskiner - levereras med högsta kvalitet, kostnadseffektivitet och precision? Här får du möjlighet att påverka, fatta beslut och vara med på en spännande förändringsresa tillsammans med resten av vårt gäng!
Rollen
Som strategisk inköpare hos oss får du en central roll i att säkerställa en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig leverantörskedja för marknadens ledande svenska bevattningsmaskiner. Du ansvarar för att utveckla och underhålla vår leverantörsbas, förhandla villkor, skriva avtal och kontinuerligt följa upp leverantörsrelationer - allt för att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet, levereras i tid och till rätt kostnad.
Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar. Du driver långsiktiga förbättringsinitiativ som stärker leveranskedjan och optimerar inköpen, utifrån tydliga KPI: er.
I rollen ingår personalansvar för två medarbetare på lager och inköp. Du blir en nyckelperson i vår nya organisation och får möjlighet att forma både processer och team i ett företag som är Sveriges enda tillverkade av bevattningsmaskiner.
Du rapporterar till Operation manager och blir en central del av vår nya organisation.
Huvudsakliga ansvarsområden
* Utveckla och implementera inköpsstrategier som säkrar kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet
* Identifiera, utvärdera och utveckla leverantörer för långsiktiga samarbeten
* Arbeta med kategoristyrning inom material, komponenter och tjänster
* Utföra kostnadsanalyser, följa upp prisstrukturer och logistikflöden
* Hantera risker i leverantörsledet och säkerställa efterlevnad av miljö-, kvalitets- och hållbarhetskrav Publiceringsdatum2025-12-01Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av strategiskt inköp inom tillverkningsindustrin. Meriterande om du har arbetat med projektbaserad eller kundunik produktion och/ eller säsongsvariationer. Din bakgrund bygger på en relevant utbildning inom inköp, logistik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift, och har god systemvana. Erfarenhet av affärssystemet Pyramid ses som meriterande. Du har en god strategisk och analytisk förmåga. Som person är du är strukturerad, trygg och tydlig kravställare.
För att bli framgångsrik hos oss kan du kombinera förmågan att driva förhandlingar och processer med att bygga och vårda långsiktiga relationer.
Om Rosenqvists Irrigation
Rosenqvists Irrigation är Sveriges enda producent av bevattningsmaskiner och har levererat över 4000 bevattningsmaskiner genom åren och våra bevattningsmaskiner är ett begrepp i branschen. Vi levererar kompletta bevattningslösningar oavsett verksamhet och storlek på projektet.
Sedan början av 1970-talet har vi tillverkat egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket och är en komplett leverantör av bevattningssystem. Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.
Sök tjänsten idag!
I denna rekryteringsprocess har Rosenqvists Irrigation valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
Vi jobbar med löpande urval så ansök redan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "afd50a7b-cd51-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Rosenqvists Irrigation AB Kontakt
Linda Svensson linda.svensson@jeffersonwells.se 044-20 38 71 Jobbnummer
9623616