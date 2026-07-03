Strategisk Inköpare Linköping!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-07-03
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Är du en affärsdriven inköpare som trivs med att arbeta strategiskt, bygga starka leverantörsrelationer och skapa långsiktigt värde? Vill du vara en del av en verksamhet där teknik, innovation och affärsutveckling går hand i hand? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en Strategisk Inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder i Linköping. Här får du en nyckelroll i en teknikintensiv och internationell miljö där strategiskt inköp är avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling.
💼Om rollen
Som Strategisk Inköpare ansvarar du för att utveckla och driva affärs- och inköpsstrategier inom tekniskt avancerade områden. Du har ett helhetsansvar genom hela inköpsprocessen – från strategi och leverantörsdialog till förhandling, avtal och uppföljning.
Du arbetar nära flera delar av verksamheten, bland annat utveckling, produktion och projektledning, där du bidrar med ett affärsmässigt perspektiv och säkerställer långsiktiga, hållbara leverantörslösningar.
🎯Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera strategiska inköps- och sourcingstrategier
Driva kommersiella dialoger och förhandlingar med leverantörer
Upprätta, förhandla och förvalta kommersiella avtal
Leda och koordinera leverantörssamarbeten tillsammans med interna intressenter
Följa upp leverantörers prestation utifrån kvalitet, kostnad, leverans och kapacitet
Identifiera risker och möjligheter i leverantörskedjan
Bidra till utveckling av långsiktiga och hållbara leverantörsrelationer
Arbeta strategiskt med totalkostnad, försörjningssäkerhet och affärsutveckling
✅Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning
Har flera års erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing, upphandling eller liknande affärsdrivna roller
Har erfarenhet av förhandling och avtalsarbete i komplexa organisationer
Har en god förståelse för leverantörsstrategier, affärsmässighet och totalkostnadsperspektiv
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
⭐Meriterande
Erfarenhet från teknikintensiv industri, exempelvis försvars-, flyg- eller tillverkningsindustrin
Erfarenhet av internationella leverantörsrelationer
Förståelse för projektbaserade verksamheter och komplexa försörjningskedjor
🌟Vi tror att du är
En analytisk och affärsorienterad person som trivs med att bygga långsiktiga relationer och driva komplexa affärer framåt. Du arbetar strukturerat, har ett strategiskt helhetsperspektiv och uppskattar ett nära samarbete med både leverantörer och interna intressenter. Med ditt engagemang och din kommunikativa förmåga skapar du förtroende och bidrar till hållbara affärsresultat.
Praktisk information
📌 Placeringsort: Linköping 🏢 Arbetsmodell: Huvudsakligen på plats 📄 Uppdragsperiod: 2026-08-10 - 2027-02-28
Låter det här som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018223-2085668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
582 19 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9992196