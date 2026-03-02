Strategisk inköpare inom konsulttjänster
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-02
Är du en social och driven affärsstrateg? Är din styrka att bygga och vårda långsiktiga relationer och samarbeten? Ta chansen att bli en viktig del av vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas. För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds Strategisk inköpare inom Indirekt inköp.
Vi är idag 22 stycken drivna och engagerade medarbetare som arbetar som inköpare inom Indirekt inköp. Indirekt inköp gör inköp bland annat inom kategorierna; Fastighet, Transporter, Resor, Patent, Maskininvesteringar, Kemikalier, Förnödenheter, Säkerhet, Konsulter och IT.
Tjänsten som nu ska tillsättas är med inriktning mot Konsulttjänster. Du kommer ingå i ett team med 4 personer.
Som Inköpare kommer du att få arbeta i en varierande och stimulerande miljö där du har kontaktytor internt mot de flesta avdelningarna och funktionerna och mot våra leverantörer.
Arbetsuppgifter i rollen som inom denna kategori består bland annat av;
- Leverantör- och kontraktansvar
- Leverantörsutveckling (relationer, KPI:er och innovationer)
- Upphandling
- Förfrågningar/Offertutvärderingar
- Leverantörsutvärderingar
- Kontrakt (skriva och projektleda)
- Riskbedömningar
- Skapa upphandlingsstrategier och genomföra dessa
- Leda tvärfunktionella team i projekt/kontrakt
- Målkostnadsstyrning
Vi arbetar i kategoriteam som är sammansatta av olika roller och specialister.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp av konsulter alternativt erfarenhet inom hr eller juridik. Du har en relevant högskoleutbildning eller annan relevant utbildning inom t ex inköp, hr, juridik eller ekonomi.
Som person är du bra på att kommunicera och skapa goda relationer och samarbeten. Du har ett starkt eget driv. Du är målinriktad med förmåga att leda, planera och följa upp både ditt eget och andras arbete på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har ett långsiktigt strategiskt förhållningssätt och ett starkt kommersiellt intresse.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på:www.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.se www.hogakusten.com/sv
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-03-22 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Åsa Pettersson, avdelningschef, telefonnummer
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789. Ersättning
