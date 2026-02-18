Strategisk Inköpare inom flyg eftermarknad!
2026-02-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Vi inom Saabs Business Area Aeronautics affärsenhet Aviation Services söker nu en ny kollega i rollen som Strategisk Inköpare. Du kommer att vara en del av teamet inom område Sourcing & Supply och specifikt tillhöra sektionen Eftermarknad med placering i Linköping. Idag består området Sourcing & Supply i Linköping av ca 60 personer som är uppdelade i fyra sektioner: Eftermarknad, Projekt, Supply Chain och Leverantörskvalitet. Inköpsteamen tar fram strategier och aktionsplaner för respektive leverantör i samarbete med teknikansvariga och projektledningen.
Som Strategisk Inköpare inom sektionen Eftermarknad äger du relationen med många av de största leverantörerna i flygbranschen. Genom att bygga och vårda långsiktiga relationer med våra leverantörer kommer du att bidra till att säkra livscykeln för våra produkter. Du är en nyckelspelare och leder de interna Inköpsteamen fram till de mest optimala besluten och åtgärder för att hålla våra åtaganden mot kund kring underhåll och uppgradering av deras flygplan.
Rollen präglas av stort eget ansvar och många kontaktytor - internt som externt. Du kommer ha direktkontakt med delar av Saabs försäljningsorganisation och vår designorganisation, vilket skapar korta beslutsvägar och en stor känsla av delaktighet. Vårt område Sourcing & Supply är i en stark tillväxtfas och vi utvecklar konstant vårt arbetssätt för att möta en eftermarknad som kräver en tillförlitlig och kostnadsmedveten support. Du kommer därför tillhöra en av de mest dynamiska inköpsfunktionerna på Saab, där du även kommer kunna bidra till utvecklingen av våra verktyg och arbetssätt.
Vi söker dig som trivs i och har erfarenhet av att arbeta i dynamiska miljöer. Som person är du målinriktad, driven och strukturerad med en stark förmåga att leverera resultat enligt uppsatta mål och tidsplaner. Du har ett analytiskt sinne och en utmärkt kommunikativ förmåga. Vidare brinner du för att bygga och vårda starka relationer, samt för att kontinuerligt underhålla ditt nätverk. Samtidigt arbetar du lika tryggt och effektivt självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser dessutom att du har:
*
Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, alternativt minst 3 års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete i internationell miljö
*
Dokumenterad erfarenhet av arbete med förhandlingar, kontraktsskrivning, inköp, försäljning och/eller logistik
*
Mycket goda kunskaper i affärsengelska, både i tal och i skrift
Visst låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag och låt oss tillsammans bygga en framgångsrik och spännande framtid på Saab!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
