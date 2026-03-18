Strategisk inköpare inom elektronik
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Här får du en central roll i en högteknologisk verksamhet inom försvarsindustrin med fokus på strategiskt och taktiskt inköp inom elektronik. Uppdraget innebär nära samarbete med interna kategoriteam, leverantörer och tvärfunktionella intressenter, där du bidrar till kostnadseffektivitet, kvalitet, regelefterlevnad och långsiktig leverantörsutveckling.
ArbetsuppgifterTa fram, uppdatera och underhålla kategori- och subkategoriplaner.
Samordna arbetet med interna kategoristakeholders och bidra till att uppfylla inköpsteamets mål.
Utvärdera nya leverantörer, ansvara för onboarding och utveckla befintliga leverantörsrelationer.
Genomföra affärsgenomgångar och leverantörsbesök för att stärka samarbetet och förstå kritiska produktionsprocesser.
Hantera spend på olika nivåer och arbeta aktivt med kostnadsanalyser, benchmark och should cost-analyser.
Driva leverantörsval, skicka förfrågningar, utvärdera offerter och förbereda samt genomföra förhandlingar.
Etablera, förvalta och följa upp avtal samt säkerställa korrekt avtalsstatus.
Följa upp leverantörsprestanda tillsammans med relevanta funktioner och driva åtgärder vid kvalitets- och leveransavvikelser.
Hantera risker kopplade till exempelvis Last Time Buy, finansiella analyser och förändringar i omvärlden.
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och compliancekrav, exempelvis REACH, RoHS, ISO-standarder och exportkontroll.
Arbeta med leverantörsdata och onboarding i IFS samt underhålla leverantörsregister och artikelkopplingar.
Leda interna kategoriteam och samarbeta med kollegor i andra affärsenheter.
KravHögskoleingenjör inom logistik, inköp eller annan relevant teknisk utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av strategiskt och taktiskt inköp inom relevant område.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
