Strategisk inköpare Indirekt material och Fastighet
2026-01-13
Uppdragsperiod: 16 februari 2026 - 15 februari 2027
Plats: Sundbyberg
Omfattning: 80-100 %
Distansarbete: Upp till 50 %
Option: 1 + 1 år (längst t.o.m. 15 februari 2029)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om uppdraget
Till Svenska kraftnät söker vi nu en strategisk inköpare på expertnivå för ett uppdrag i en expansiv och samhällskritisk verksamhet. Svenska kraftnät står inför omfattande investeringar för att bygga ut och förnya Sveriges transmissionsnät för el, som en central del av energiomställningen.
Uppdraget omfattar strategiskt ansvar för upphandling av fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management) samt indirekt material, och kräver gedigen erfarenhet av offentlig upphandling enligt LUF/LOU samt förmåga att driva komplexa upphandlingar självständigt från strategi till avtal. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som strategisk inköpare ansvarar du bland annat för att:
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management)
Självständigt leda upphandlingar inom indirekt material, exempelvis kommunikation, utbildning och liknande tjänster
Vid behov genomföra upphandlingar inom andra kategorier, såsom IT eller åtgärder kopplade till kraftsystemet
Ta fram och driva upphandlingsstrategier
Leda och genomföra RFI-processer
Ansvara för framtagning och utformning av förfrågningsunderlag
Leda utvärderingsprocesser och förhandlingar med leverantörer
Stötta och vid behov leda beställare i kravställning
Säkerställa korrekt överlämning av avtal samt stödja beställare under avtalens löptid
Säkerställa efterlevnad av Svenska kraftnäts processer samt legala krav enligt LUF
Bidra till verksamhetsutveckling inom inköpsfunktionen
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget ska du ha:
Minst 10 års erfarenhet av strategiskt inköp
Minst 7 års erfarenhet av att leda upphandlingar inom offentlig sektor enligt LUF eller LOU
Minst 2 års erfarenhet av upphandling av fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management)
Minst 3 års erfarenhet av att leda upphandlingar enligt förhandlat förfarande, inklusive förhandling med leverantörer
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling enligt LUF
Erfarenhet av att ta fram, analysera och utveckla avtalsmallar för tjänster
Erfarenhet av att ha genomfört minst en säkerhetsskyddad upphandling
Övrig information
Uppdraget är placerat vid Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Konsulten kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt, under förutsättning att roll, nivå och omfattning är oförändrade. Säkerhetsklassning ska motsvara arbetsuppgifterna.
