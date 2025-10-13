Strategisk inköpare för konsultuppdrag
2025-10-13
Vi söker en strategisk inköpare till ett spännande konsultuppdrag med placering hos vår kund verksam inom industrin i Karlskoga. Uppdraget är tidsbegränsat med start i mitten av november och kommer att pågå cirka ett år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Utveckla, förankra och implementera inköpsstrategier
Upphandling av utvecklingsuppdrag och produktutveckling
Förhandling och upprättande av ramavtal och kontrakt
Ta fram förfrågningsunderlag i samarbete med bland andra kvalitetsfunktioner
Hantera tvister som inte kunnat lösas på operativ nivå
Vem söker vi
Flerårig erfarenhet av strategiskt inköpsarbete inom industrisektorn
God förhandlingsvana och kommersiell kompetens
Relevant högskoleutbildning (ekonomi, teknik, juridik) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Du är strukturerad, analytisk och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där du har stort eget ansvar.
Urval sker löpande så skicka din intresseanmälan snarast. Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Under processen kommer även en bakgrundskontroll att genomföras.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrika Melin på fredrika.melin@onepartnergroup.se
