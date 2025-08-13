Strategisk inköpare Build to print
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-13
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Söker du en tjänst som är omväxlande och innehållsrik? Tycker du om att ha många kontaktytor både internt och externt i ett bolag i en expansiv fas? Sök då tjänsten hos oss inom Built to print på BAE Systems Hägglunds.
Vi förstärker just nu med en strategisk inköpare och kanske är det just dig vi söker. Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Med anledning av senaste årets stora upprampning av inkommande projekt ser vi framför oss ett utökat behov av att bredda vår supply chain. För att möta behovet söker vi en strategisk inköpare.
Inom avdelningen är vi 28 drivna och engagerade medarbetare som arbetar inom kategoriinköp/strategiskt inköp för Built to print mekanik/hydraulik.
I din roll som strategisk inköpare kommer du bland annat att jobba med:
- Inneha leverantörsansvar
- Utveckla befintliga leverantörer (Relationer, KPI:er och innovationer)
- Utföra leverantörsutvärderingar Förfrågningar/Offertutvärderingar
- Riskbedömningar
- Kontrakt (skriva och projektleda)
- Skapa upphandlingsstrategier och genomföra dessa
- Leda tvärfunktionella team i projekt/kontrakt
Hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med olika avdelningar som kvalitet, konstruktion, juridik, industrisamverkan och operativt inköp.
Resor i tjänst förekommer.
Den du är
Du har en akademisk utbildning eller annan relevant utbildningsbakgrund. Vi tror att du har en kvalificerad roll med kommersiell inriktning. Kanske arbetar du idag inom inköp, projektledning, försäljning, logistik, teknik, ekonomi eller i en ledande befattning. Du kan vara i början av din karriär.
Erfarenhet/ kunskap från tillverkande industri eller inom några av ovan nämnda roller är meriterande.
Eftersom vi har en mycket internationell prägel på kunder och leverantörer behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Vi sätter stort värde på personliga egenskaper som driven, kommunikativ och god samarbetsförmåga. Du har ett långsiktigt strategiskt förhållningssätt och ett starkt kommersiellt intresse. Gillar du att jobba med relationer, vara spindeln i nätet och gillar att förhandla så har du nu ett ypperligt tillfälle att hoppa på denna utmaning.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stor möjlighet. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-08-13Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till:
Sofia Nyström, gruppchef hydraulik 0660-802 32 eller Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag den 31/8.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9455852