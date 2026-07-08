Strategisk Inköpare
NIlsson & Mossberger AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-07-08
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Tylö är en del av Sauna360 som i sin tur är en del av Watkins Wellness, en global ledare inom wellnessprodukter och spabad. Inom Sauna360 samlas flera av världens starkaste bastu-varumärken, Tylö, Helo, Kastor, Finnleo och Amerec. Våra produkter används i både privata och kommersiella bastuprojekt över hela världen. Med en stark passion för bastu, hälsa och välbefinnande kombinerar vi svenska hantverkstraditioner, teknisk innovation och global räckvidd. Vårt mål är att skapa bastuupplevelser i världsklass genom lösningar inom bastu, ånga och infraröd värme, produkter som bidrar till återhämtning, balans och ett hälsosamt liv.www.tylo.se
Nu söker vi en Strategisk Inköpare till Tylö
Vill du arbeta i en organisation med internationella leverantörskontakter där du får kombinera affärsmässighet, strategi och utveckling? Har du erfarenhet av strategiskt inköp och trivs med att skapa långsiktiga leverantörsrelationer? Då kan du vara den vi söker!
Som Strategisk Inköpare blir du en viktig del av vår inköpsorganisation inom Supply Chain. Vi flyttar vår produktion i Finland till vår produktion i Halmstad och det påverkar även vår inköpsavdelning.
I rollen ansvarar du för att utveckla och förvalta våra leverantörsrelationer samt säkerställa hög leveransprecision, kvalitet och kostnadseffektivitet. Du följer upp leverantörernas prestation genom relevanta KPI:er och identifierar förbättringsmöjligheter som stärker både verksamheten och våra samarbeten.
Du driver hela inköpsprocessen från förfrågningar och avtalsförhandlingar till implementering och uppföljning. Rollen innebär också ett nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer, där du aktivt medverkar i utvecklings- och förbättringsprojekt. I rollen ingår möten med leverantörerna på plats i Halmstad och ibland förekommer även resor ut till våra leverantörer i Sverige och Europa.
Inköpsavdelningen består av 4-5 medarbetare och du rapporterar till inköpschefen och ingår i vår Supply Chain-organisation. Vi arbetar i affärssystemet Jeeves.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för strategiskt inköp inom utvalda leverantörsområden
Förhandla, teckna, utveckla och förvalta leverantörsavtal
Följa upp leverantörerna utifrån leveransförmåga, kvalitet och andra relevanta KPI:er
Identifiera och driva förbättrings- och utvecklingsprojekt tillsammans med interna medarbetare och externa leverantörer
Säkerställa långsiktiga och affärsmässiga leverantörssamarbeten
Vi söker dig som är analytisk, affärsdriven och strukturerad. Du har ett starkt eget driv och trivs med att ta ansvar för ditt område. Du arbetar självständigt samtidigt som du har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med människor i olika funktioner och kulturer.
Du är en trygg förhandlare med god kommunikativ förmåga och har erfarenhet av att leda eller delta i utvecklingsprojekt. Du har ett intresse för det tekniska och har god förståelse för tekniska produkter och komponenter.
Vi söker dig som har
Relevant universitets- eller högskoleutbildning gärna som ingenjör
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat strategiskt inköp
Mycket god förhandlingsvana
Erfarenhet av utvecklings- och förbättringsprojekt
God kunskap om avtalsjuridik och kommersiella avtal
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Hos Tylö blir du en del av ett internationellt företag med starka varumärken och en lång tradition av kvalitet och innovation. Vi befinner oss i stark tillväxt och du kommer arbeta i en utvecklande roll där du har stora möjligheter att påverka både arbetssätt och affärer, samtidigt som du blir en viktig del i vår fortsatta utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid vårt kontor och vår tillverkning i Halmstad.
I den här rekryteringen samarbetar Tylö med Nilson & Mossberger. För frågor om tjänsten kontakta Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Svarvaregatan 6 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Tylö AB Jobbnummer
9996387