Strategisk Inköpare
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-25
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Är du van att verka i komplexa miljöer? Drivs du av långsiktiga och personliga relationer med leverantörer?
Vi söker nu en strategisk inköpare till vårt område Sourcing & Supply, där du blir en del av sektionen Eftermarknad. Rollen är placerad i Tannefors, Linköping, men du förväntas även vara flexibel och arbeta från våra kontor i Malmslätt och Nyköping vid behov.
Sourcing & Supply i Linköping består idag av cirka 60 medarbetare, fördelade på fyra sektioner: Eftermarknad, Projekt, Supply Chain och Leverantörskvalitet. Inköpsteamen ansvarar för att ta fram strategier och handlingsplaner för respektive leverantör, i nära samarbete med bland annat logistik och planeringsfunktioner.
Som strategisk inköpare inom Eftermarknad äger du relationen med dina leverantörer. Genom att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten bidrar du till att säkra fortsatt drift och luftvärdighet för både våra egna och våra kunders produkter. Du har en nyckelroll och leder interna inköpsteam för att nå optimala beslut och åtgärder kopplade till våra kundåtaganden inom underhåll och uppgradering av flygplan och helikoptrar.
Rollen präglas av stort eget ansvar och många kontaktytor, både internt och externt. Du arbetar nära affärs- och leveransansvariga, vilket skapar korta beslutsvägar och en stark känsla av delaktighet.
Sourcing & Supply befinner sig i en tydlig tillväxtfas, där vi kontinuerligt utvecklar våra arbetssätt för att möta en eftermarknad med höga krav på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Du får därför goda möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av både processer, verktyg och arbetssätt, i en av Saabs mest dynamiska inköpsfunktioner.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Har du högskoleutbildning eller minst tre års erfarenhet av strategiskt inköp i en internationell miljö, samt erfarenhet av förhandling och kontraktsskrivning? Och drivs du av att bygga starka och långsiktiga relationer? Då kan det här vara rollen för dig.
För att lyckas i rollen har du mycket god affärsengelska och erfarenhet av att arbeta med inköp, försäljning och gärna logistik. Du har en stark analytisk förmåga, ett tydligt driv och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Att arbeta mot uppsatta mål och tidplaner är en självklar del av din vardag.
Som person är du kommunikativ och har en naturlig förmåga att skapa, utveckla och underhålla relationer och nätverk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varför jobba hos oss?
Vi tror på att skapa en arbetsplats där våra medarbetare känner sig uppskattade och motiverade, och vi strävar efter att erbjuda ett omfattande förmånspaket som stödjer din trivsel och ditt arbetsengagemang på Saab.
Tillgång till träningsanläggning för att främja din hälsa och välmående
Generöst friskvårdsbidrag för att stödja din fysiska aktivitet och välbefinnande
Möjligheter till kontinuerlig yrkesutveckling och utbildning för att främja din karriär inom Saab
Flexibla arbetstider som möjliggör balans mellan arbete och fritid
Aktiesparprogram
Medarbetarrabatter och förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners
Visst låter det intressant!
Skicka din ansökan redan idag och låt oss tillsammans bygga en framgångsrik och spännande framtid på Saab!
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, vi ser fram emot att välkomna dig till Saab-teamet!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9979429