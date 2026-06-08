Strategisk Inköpare
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-08
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker nu en strategisk inköpare till vårt team inom icke-metalliska komponenter och kemikalier, ett brett och spännande inköpsområde som omfattar allt från bearbetad och formsprutad plast, emballage och kompositer till kemikalier och andra material som används i våra produkter och processer. Rollen är placerad på Saab Dynamics i Karlskoga, där du blir en del av ett kompetent och engagerat inköpsteam.
Din roll
Som strategisk inköpare får du en central roll där du bygger och utvecklar ett brett nätverk, både internt inom Saab och externt med våra leverantörer. Du blir en viktig del i att säkerställa konkurrenskraft, hållbarhet och kostnadseffektivitet i vår leverantörsbas.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för din egen leverantörsbas och kontinuerligt utveckla den.
Ta fram och implementera strategier för leverantörer.
Förhandla, förvalta och vidareutveckla leverantörsavtal.
Stödja affärsenheters projekt och program med kommersiell kompetens.
Leda tvärfunktionella team med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar.
Utfärda RFQ, utvärdera offerter samt förhandla priser och villkor.
Säkerställa att Saabs inköpsstrategi, policyer och rutiner efterlevs.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
För att lyckas i den här rollen tror vi att du är en affärsdriven person som trivs med att bygga relationer och skapa samarbeten, både inom organisationen och med externa partners. Du är kommunikativ och trygg i att driva dialoger, samtidigt som du har en analytisk och strukturerad sida som hjälper dig att se helheten och fatta välgrundade beslut.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt inköp och en högskoleutbildning inom exempelvis teknik eller ekonomi. Eftersom rollen innebär många kontakter både nationellt och internationellt är det viktigt att du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift. Du är van vid att arbeta i MS Office och har erfarenhet av att använda affärssystem, som exempelvis IFS eller SAP, liksom MPS- och Business Intelligence-system.
Det är även meriterande om du har arbetat med avtalsförhandlingar eller har erfarenhet av inköp och framtagning av industriella artiklar, såsom bearbetad eller formsprutad plast, emballage eller andra icke-metalliska komponenter.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
961 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB ida.lindvallrask@saabgroup.com Jobbnummer
9952745