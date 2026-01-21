Strategisk inköpare
JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-01-21
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Karlskrona
, Ronneby
, Olofström
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Din nya roll
Just nu söker vi, på uppdrag av en av våra kunder, en Strategisk inköpare som vill kliva in och bli en viktig del av deras inköpsorganisation. Här får du jobba nära både teknik, produktion och människor som brinner för det de gör.
Här erbjuds du en roll där du växlar mellan strategi och detaljfokus, mellan långsiktiga relationer och snabba beslut. Där ditt jobb faktiskt gör skillnad - på riktigt.
Vad kommer du faktiskt göra om dagarna?
Kort sagt: se till att rätt saker köps in, på rätt sätt, vid rätt tillfälle.
Mer konkret innebär det att du:
Förhandlar både stora, komplexa kontrakt och mindre avtal
Ansvarar för inköp av elkomponenter
Samarbetar tätt med interna stakeholders inom bland annat produktion och teknik
Driver inköpsfrågor framåt - från idé till avtal och uppföljning
Företagspresentation
Vår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Kontoret i Karlskrona (med möjlighet att delvis arbeta från Lund) Start: 2026-03-01 Slut: 2026-08-31, med möjlighet till förlängning Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Senior strategisk inköpare.
Erfarenhet av förhandling.
Vana av stakeholder management
Meriterande: Erfarenhet från produktionsmiljö
Meriterande: Erfarenhet av inköp av elkomponenter
Du är den som gärna tar initiativ, som inte väntar på att någon annan ska peka ut riktningen. Du trivs i dialogen, i förhandlingen, i samarbetet - och du tar ansvar både för affären och relationen.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7091593-1801577". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
371 11 (visa karta
)
371 11 KARLSKRONA Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9697734