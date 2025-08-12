Strategisk inköpare
2025-08-12
Nammo-koncernen har ca 3.500 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 500 anställda. Siten Karlskoga/Lindesberg utvecklar och producerar Large Caliber Systems (LCS). Idag är vi ca 150 anställda.
Nammo Sweden växer kraftigt och därför utökar vi vår inköpsorganisation med en strategisk inköpare till siten Karlskoga. Vi kan erbjuda ett självständigt och stimulerande arbete i internationell miljö där du får en aktiv roll i att vidareutveckla Nammo Sweden's inköpsverksamhet. Här får du möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en trygg och framgångsrik verksamhet med korta beslutsvägar och framtidsoptimism.
Om rollen
Inköpsavdelningen arbetar brett över samtliga Nammos enheter. Som strategisk inköpare är du en del i en tajt grupp som jobbar gemensamt mot uppsatta mål. Du kommer att representera inköp lokalt i Karlskoga och fungera som länken mellan den lokala ledningen, kontraktskontoret och inköpschefen centralt inom Nammo Sweden.
Vårt arbete drivs i projektform och du kommer bli tilldelad ett ägarskap för inköpsdelen i projekten. I projektet är du ansvarig för hela processen från strategiskt till operativt arbete vilket bl a innebär:
Sourcing/leverantörsbedömningar
Förhandlingar
Leverantörsutveckling tillsammans med SQA
Orderläggning
Leveransbevakning
Du kommer också att arbeta med:
Avtalshantering
Reklamationshantering
Lageroptimering
Utveckling av inköpsarbetet lokalt i Karlskoga och Lindesberg
Vår kandidat
Den kandidat vi söker har relevant utbildning inom teknik, logistik eller ekonomi, gärna på högskolenivå. Du har några års erfarenhet av självständigt inköpsarbete från tillverkande industri. Rollen passar dig som idag arbetar i en mer operativ inköpsroll men är redo att ta steget vidare till en mer strategisk nivå. Vi söker dig som är nyfiken, orädd och har ett starkt eget driv att utvecklas. Tjänsten är initialt ett vikariat för en föräldraledighet, men för rätt person med ambition och engagemang finns goda möjligheter till fortsatt anställning.
Du är också en van förhandlare och har mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Har du dessutom kvalitetssäkringsarbete mot leverantörer är det meriterande liksom materialkännedom.
Som person är du kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att skapa långsiktiga relationer. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och drivs av att skapa resultat som gynnar såväl egen verksamhet som leverantör. Ditt arbetssätt är strukturerat och du är van att självständigt driva dina uppgifter.
Som konsult hos Consensus
Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får trygghet och frihet i en och samma roll. Vi erbjuder spännande uppdrag, nära stöd från våra konsultchefer och möjligheten att utvecklas både professionellt och personligt. Din kompetens och personlighet är det som gör skillnad. Vi matchar dig med uppdrag där du får utrymme att glänsa.
Nästa steg
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna konsultchef Elisabeth Mattsson på elisabeth.mattsson@consensus.nu alt. Telefonnummer: 072-600 64 49.
Månadslön - Fast lön
