Strategisk inköpare - Stockholm

För en större och teknikintensiv organisation söker vi en erfaren Project Procurement Manager som vill arbeta med omfattande och komplexa projekt. Rollen passar dig som har minst 3-5 års erfarenhet av strategiskt inköp och som trivs i miljöer där affärsmässighet, struktur och långsiktighet är avgörande.
Du har ett starkt affärsfokus och är van att driva inköpsarbete i projektform, från strategi till genomförande. Du är trygg i att hantera större avtal och bygga långsiktiga relationer med både leverantörer och interna intressenter.
Ansvarsområden
Strategisk ledning av projektinköp Utforma och implementera inköpsstrategier anpassade efter projektets mål, budget, tidsramar och kvalitetskrav.
Helhetsansvar för inköpsprocessen Driva hela processen från behovsanalys och upphandling till förhandling, kontraktshantering och uppföljning av leverantörer.
Avtalsförhandling och riskhantering Ansvara för förhandling av större och komplexa avtal samt säkerställa affärsmässiga villkor och balanserad riskfördelning.
Leverantörsutveckling och uppföljning Identifiera, kvalificera och följa upp leverantörer samt arbeta proaktivt med riskminimering och kontinuitetssäkring.
Tvärfunktionellt samarbete Samverka nära funktioner som teknik, juridik, ekonomi och projektledning för att säkerställa effektiv kommunikation och samordning.
Uppföljning och rapportering Löpande rapportera inköpsstatus, kostnadsutveckling och relevanta nyckeltal till projektledning.
Erfarenhet av strategiskt och projektbaserat inköp. Gedigen kunskap om RFP-processer, avtalsstrategier och kontraktshantering i projektmiljö
Stark affärs- och ekonomisk förståelse. Gedigen ekonomisk och analytisk förmåga med erfarenhet av budgetansvar, kostnadsuppföljning och arbete med kostnadseffektivisering.
Inköp av komplexa system. Erfarenhet av upphandling av tekniskt komplexa lösningar eller större system
Mycket god kommunikativ och förhandlingsmässig förmåga
Relevant akademisk utbildning
Projektledarcertifiering (exempelvis PMP) är meriterande
Erfarenhet från teknikintensiva verksamheter samt vana att hantera flera parallella större projekt är meriterande.
Placering: Stockholm
