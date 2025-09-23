Strategisk inköpare - Konsultuppdrag i Linköping
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2025-09-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Vi söker nu en erfaren strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos kund inom tillverkningsindustrin. Rollen innebär en central funktion i arbetet med leverantörsstrategier, förhandlingar och utveckling av kommersiella processer som skapar effektivitet och kostnadsbesparingar.
ArbetsuppgifterSom strategisk inköpare kommer du att:
Ansvara för ett antal leverantörer och deras avtal.
Stödja projekt och program med kommersiellt ansvar.
Kontinuerligt utvärdera konkurrenskraften i leverantörsportföljen.
Upprätta förfrågningar, utvärdera offerter, förhandla och lägga inköpsorder.
Driva tvärfunktionella team med fokus på förbättringar.
Säkerställa att inköpsstrategier, policys och rutiner följs.
Kvalifikationer
Ska-krav:
3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp.
Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling.
Vana vid ERP-system, inköpssystem och Excel.
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang, arbeta strukturerat och samarbeta effektivt.
Meriterande:
Bakgrund inom tillverkningsindustrin.
Villkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsmodell: Hybrid, med 3 dagar/vecka på plats i Linköping.
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 30 november 2026, med möjlighet till förlängning.
Resor inom Sverige förekommer i samband med leverantörsutvärderingar.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller ska-kraven. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qbemanning.se 0708233900 Jobbnummer
9523064