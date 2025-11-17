Strategisk inköpare - Konsultuppdrag
2025-11-17
Strategisk Inköpare - Konsultuppdrag inom Tillverkningsindustrin
Vi söker nu en erfaren Strategisk Inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande aktör inom tillverkningsindustrin. Rollen passar dig som vill ta ett kommersiellt helhetsansvar och samtidigt bidra till både kostnadseffektivisering och långsiktig leverantörsutveckling.
Om Rollen:
Som konsult kommer du att ha en central och affärskritisk position i kundens inköpsorganisation. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för utvalda leverantörer och säkerställa att avtal och KPI:er följs. - Driva kommersiella aktiviteter i projekt och program. - Utvärdera marknaden löpande och optimera leverantörsportföljen. - Ta fram förfrågningsunderlag, analysera offerter, genomföra förhandlingar och lägga inköpsorder. - Leda tvärfunktionella team med fokus på förbättringar och effektivare processer. - Säkerställa att inköpsstrategier, policys och rutiner efterlevs.
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor, samt resor inom Sverige i samband med leverantörsbesök och utvärderingar.Publiceringsdatum2025-11-17Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp. - Gärna bakgrund från tillverkningsindustrin. - Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling. - God systemvana inom ERP-, inköpssystem och Excel. - Förmåga att arbeta strukturerat, snabbt sätta dig in i nya processer och samarbeta effektivt.
Övrig Information:
• Arbetsmodell: Hybrid (3 dagar/vecka på plats i Linköping) - Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 30 november 2026 - Förlängning: Möjlighet finns - Resor: Förekommer i Sverige kopplat till leverantörsutvärderinga
Detta är ett konsultuppdrag via oss - en möjlighet att arbeta i en strategisk och utvecklande roll hos en välrenommerad kund i framkant inom sin bransch. Ersättning
