Strategic Account Manager till Lingio // Stockholm
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2026-06-22
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Vi söker en Strategic Account Manager till vårt snabbväxande AI-techbolag. På Lingio utvecklar vi tillgängliga och effektiva språkutbildningar med nytänkande metoder som gamification, micro-learning och AI.
Vi drivs av övertygelsen att språk är en av de viktigaste nycklarna till integration, inkludering och personlig utveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och förändra hur människor lär sig språk, stärker sin kompetens och öppnar dörrar till nya möjligheter.
Välkommen till Lingio – där affärer, innovation och verklig samhällsnytta går hand i hand.
Om rollen
Det här är Lingios första renodlade Strategic Account Manager-roll, vilket innebär att vara med och forma hur vi arbetar med våra viktigaste kundrelationer framåt. Du ansvarar för en etablerad kundportfölj där fokus ligger på att utveckla affären över tid genom förnyelser, merförsäljning och strategisk kundutveckling och ett proaktivt arbete för att minimera churn. Tillsammans med Sales, Customer Success, Marketing och Product arbetar du nära kunderna för att förstå deras verksamhet, identifiera nya behov och skapa långsiktigt värde. Du bygger strukturerade kundplaner och prioriterar där potentialen är som störst.
Du kommer att arbeta med företag, kommuner och regioner där affärerna ofta involverar flera beslutsfattare och längre processer. Här rör du dig obehindrat mellan olika nivåer i organisationen, från HR-chefer, socialchefer och verksamhetsansvariga till budgetägare, projektledare, VD och slutanvändare. För att lyckas behöver du trivas i komplexa miljöer där affärsmässighet, relationsbyggande och strategiskt tänkande går hand i hand. När det finns ett värde i att ses fysiskt är du på plats, vare sig det handlar om strategiska kundmöten, nätverksträffar, eller branschevent. Resor förekommer därför vid behov, men alltid med ett tydligt syfte och en plan för hur affären kan utvecklas vidare.
Vi söker dig som...
• har ett genuint affärsdriv och vet hur man utvecklar kundrelationer till växande affärer inom B2B SaaS. Du nöjer dig inte med att kunden är nöjd just nu, du vill veta var de är om tre år och se till att Lingio är en del av den resan. Du är nyfiken och ställer rätt frågor, utmanar invanda arbetssätt, är proaktiv och identifierar möjligheter innan kunden själv har formulerat behovet.
Du trivs i komplexa organisationer med flera beslutsfattare och rör dig naturligt på olika nivåer. Du förstår spelplanen i både privat och offentlig sektor och vet att affärer i kommuner och regioner kräver tålamod, uthållighet och förmågan att hålla många relationer vid liv parallellt. Struktur är en självklar del av ditt arbetssätt, samtidigt som du har en kreativ ådra som hjälper dig att hitta nya vägar framåt och omsätta insikter till konkreta affärsmöjligheter.
7+ års erfarenhet inom B2B SaaS, med tydligt nysälj och/eller expansionsansvar
Du har ägt och drivit säljprocesser med budgetansvar om minst 5 MSEK ARR
Erfarenhet av att arbeta mot kommuner, regioner eller andra offentliga verksamheter är starkt meriterande
En verbal förmåga som gör att du når fram, engagerar och bygger förtroende i mötet med kund
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Lingio Lingio är ett snabbväxande edtech-bolag med ca 30 medarbetare och en tydlig mission: att göra språkinlärning och kompetensutveckling enkel, effektiv och inkluderande. Med vår AI-baserade läroplattform hjälper vi företag, kommuner och myndigheter att utbilda sina medarbetare – oavsett språkbakgrund.
Bolaget grundades 2015 av tre tidigare kollegor från Spotify, MTG och EA Games med målet att bidra till integration genom språk. Idag växer vårt scaleup med ca 40 % årligen med stadigt stigande lönsamhet sen januari 2025. Nu är vi redo att satsa ännu mer tillväxt genom att stärka upp teamet med fler säljare! Bland våra 160 kunder finns bland andra Scandic, ISS, Nobina, Stockholms stad och Göteborg. Vi arbetar från våra ljusa lokaler på Södermalm i en hybrid miljö, drivna av samhällsnytta, innovation och affär i balans. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa affärer med verklig effekt.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Stockholm, Södermalm OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön + provision KONTAKT: Senior Recruiter, Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7947160-2063511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Mäster Samuelsgatan 36 (visa karta
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111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9972240