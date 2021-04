Strategic Account Executive - Exponential AB - Säljarjobb i Stockholm

Exponential AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Har du ett skarpt affärssinne och driv att göra skillnad? Drivs du av mätbara resultat och av att stänga affärer? Är du en naturlig relationskapare som har lätt att skapa förtroende hos kunder? Sök då till tjänsten som Strategic Account Executive på Stellar Capacity med möjligheten till snabbt avancemang och utveckling!Vem söker vi?Vi på Stellar Capacity söker nu dig som är driven och har en genuin passion för försäljning. Vi erbjuder en plats i ett högpresterande ambitiöst team med fokus på att bli en av Europas ledande aktörer inom ledarskapsutbildning och digitalisering. Vi söker någon som har lätt för att sätta sig in i kundernas affärer och reda ut vilka problem våra program kan lösa åt dem.Övriga kvalifikationer listas nedan:3-5 års erfarenhet inom försäljning (med fördel B2B) med bevisat uppnådda resultatUtmärkt kommunikation både skriftligt och muntligt både på svenska och engelskaÄr resultatfokuserad, självgående och har stark egen drivkraftHög förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och ett brinnande intresse för teknik, digitalisering och framtidens ledarskapGoda systemvanor - Office-paketet och Google suite, samt erfarenhet av att arbeta i CRM-systemSom person är du positiv, driven, karismatisk, kommunikativ och lyhördDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet från att strukturerat leda egna säljprocesser och coacha kollegor kring säljDina arbetsuppgifter:Rollen som Strategic Account Executive innefattar att självgående och med högt tempo driva försäljning. Du kommer ansvara för hela säljprocessen. Fokus kommer ligga främst på nykundsbearbetning, men successivt innebär din roll mer och mer ansvar för befintliga kunder.Arbetsuppgifter kommer bland annat att vara följande:Ansvara för egen försäljning, från första samtalet eller mailet till genomförande.Ta nya kontakter via telefon och e-mail, delta i nätverksevent och representera bolaget i olika sammanhang.Löpande kontakt med kunder, främst nya men också befintligaSäkerställa kundnöjdhet och kvalitet av ditt arbetePå sikt ser vi gärna att du har potential att ta en ledande roll i säljteamet med Account Manager kollegor och praktikanter som rapporterar till dig och som du coachar2021-04-14Stellar Capacity erbjuder utbildning inom digitalisering, ledarskap och kommunikation för framtidslösningar för både organisationer och individer. Vi satsar på att förändra företags arbetssätt och stimulera digital utveckling och innovation. Läs gärna mer på www.stellarcapacity.com samt om vår grundare www.claudiaolsson.com. Vad vi erbjuder:Vi erbjuder dig en stimulerande entreprenöriell miljö där det finns goda chanser att både utvecklas inom ditt arbetsområde, men också vara med och utveckla företaget i stort som just nu befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas. Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi hjälper och stöttar varandra för att ständigt utvecklas. Stellar Capacity är en organisation med korta beslutsvägar där arbetskulturen andas tillväxt, kreativitet och nytänkande och främjar därför nya tankar och idéer som omsätts i praktiken.Lönen består av både fast och rörlig del.Hur du ansöker:Känner du att du är rätt person för tjänsten? Då vill vi träffa dig! Skicka ditt CV och varför du vill jobba med just oss till applications@stellarcapacity.com och ha med "Strategic Account Executive" i mailets rubrik. Vi arbetar löpande med urval av kandidater, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten blir tillsatt när vi har rekryterat rätt kandidat.Sista dag att ansöka är 2021-05-14Exponential ABÅsögatan 16511632 Stockholm5690670