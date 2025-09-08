Strateg till vård och omsorgsförvaltningen
Vi ska utöka teamet och söker nu två nya strateger inom området funktionsnedsättning samt äldreomsorg. I den här rollen påverkar du både vardagen och framtiden för människor i behov av stöd. Du arbetar brett, med stort eget ansvar, nära både beslutsfattare och verksamhet - och du är aldrig ensam. I vår samarbetsinriktade enhet får du erfarna kollegor, specialiststöd och en arbetsmiljö som präglas av delaktighet och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Här arbetar du med frågor som rör hela förvaltningens verksamhet, både inom funktionsnedsättningsområdet och inom äldreomsorgen. Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt, och du förväntas bidra till helheten genom att kunna växla mellan olika ämnesområden utifrån förvaltningens behov. Frågorna varierar över tid och berör ofta flera områden, vilket gör att du behöver kunna röra dig flexibelt i organisationen och samverka brett.
I rollen ingår att ha ett övergripande och samordnande ansvar för olika ärenden och projekt i förvaltningen. Du författar utredningar och remissvar, omvärldsbevakar, hanterar statsbidrag samt tar fram underlag som ligger till grund för nämndernas och förvaltningsledningens beslut. Du är också en viktig kontaktyta för stadens egenregi, privata utförare och andra externa aktörer, till exempel intresseorganisationer och övriga förvaltningar i staden.
Du blir en del av en kompetent strategienhet där ni samarbetar tätt och stöttar varandra i uppdraget. Du har också tillgång till specialiststöd från bland annat utvecklingsledare, ekonomer och jurister, och du jobbar nära förvaltningens övriga verksamheter. Här får du möjlighet att bidra till långsiktiga förbättringar som gör skillnad för invånare i behov av stöd.
Din kompetens
Vi söker dig med akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, juridik, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av utredningsarbete och goda kunskaper i kommunal lagstiftning.För att lyckas i rollen behöver du känna dig trygg med att skriva högkvalitativa texter och utredningar och tala inför folk. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet som strateg, upphandlare, utvecklingsledare, projektledare eller utredare. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av en politiskt styrd organisation.
Vi erbjuder
Du har chansen att påverka både kortsiktiga beslut och långsiktiga strategier för området funktionsnedsättning. Du blir en del av enheten för strategi och planering, som tillhör verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling. Här arbetar 11 personer med bred kompetens och hög samverkan. Du kommer ha flera andra strategkollegor inom enheten som stöd i ditt dagliga arbete. Du kommer även ha stor samverkan med stadsjurister, utvecklingsledare och verksamheterna i ditt dagliga arbete. Vår arbetsplats är fylld av samarbeten och utveckling. Vi inkluderar, inspirerar och lyfter varandra varje dag.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och
möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
