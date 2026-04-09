Strateg till stadsledningskontoret
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Utvecklings- och hr-avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med utveckling, kvalitet och innovation samt att leda och utveckla stadens gemensamma arbete med arbetsgivarfrågor. Det inkluderar stadens personalstrategiska arbete och bidrar därigenom till att utveckla Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.
Detta uppdrag finns på Enheten för arbetsgivarfrågor som ansvarar för stadens strategiska arbete inom områdena arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning.
Det görs genom bland annat tolkning och ställningstaganden i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, hanteringen av stadens löneprocess samt det stadsövergripande arbetet med stadens samverkansavtal. Enheten ger rådgivning till stadens hr-funktioner i arbetsrättsliga frågor, genomför lokala tvisteförhandlingar, genomför årliga löneöversynsförhandlingar samt träffar kollektivavtal.
Vi erbjuder
En inspirerande och kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Vi har tydliga mål och ansvarsområden där vi tar ett stort eget ansvar.
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor.
Friskvårdsbidrag, flextidsavtal och möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar.
Centralt placerat kontor på Kungsholmen.
Läs gärna mer om vilka förmåner du får som medarbetare i Stockholms stad här.
Din roll
Som strateg har du en central roll i att utveckla och företräda arbetsgivarperspektivet i stadsövergripande arbetsgivarfrågor inom Stockholms stad. Rollen är senior och innebär ett stort mandat att driva och utveckla stadsövergripande frågor inom arbetsrätt och arbetsgivarområdet.
Du företräder staden som arbetsgivare i kvalificerade arbetsrättsliga frågor och i förhandlingar med fackliga organisationer. Arbetet omfattar förhandlingar på hög nivå och inkluderar frågor som rör kollektivavtal, löneavtal och löneöversyner.
Rollen innebär också att du leder och driver större stadsövergripande uppdrag och utvecklingsinitiativ inom arbetsgivarområdet. Du tar ett helhetsansvar för komplexa frågor och utredningar, ofta med koppling till flera arbetsrättsliga områden och med stor betydelse för stadens verksamheter.
Som strateg arbetar du självständigt och med ett tydligt helhetsperspektiv. Du bidrar med strategiska analyser och vägledning i arbetsgivarfrågor och fungerar som ett kvalificerat stöd till stadens förvaltningar och HR-funktioner i komplexa ärenden.
I rollen ingår bland annat att:
företräda arbetsgivaren i kvalificerade förhandlingar och dialoger med fackliga organisationer
driva och utveckla stadens arbete med kollektivavtal, löneavtal och löneöversyner
leda större stadsövergripande uppdrag och utvecklingsprojekt inom arbetsgivarområdet
bidra till utvecklingen av stadens strategiska arbete inom arbetsgivarfrågor
stödja och vägleda stadens förvaltningar i komplexa arbetsrättsliga frågor
Rollen ställer höga krav på strategisk förmåga, integritet och självständighet. Du behöver kunna hantera frågor på både operativ och strategisk nivå och ha förmåga att navigera i en stor och komplex organisation med många intressenter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen inom relevant område
aktuell och flerårig arbetslivserfarenhet av arbetsrätt och förhandlingsfrågor från kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
dokumenterad erfarenhet av förhandling inklusive kollektivavtalsförhandling
mycket god förmåga och vana att skriva texter samt uttrycker dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
god kännedom om de kommunala kollektivavtalen
erfarenhet av löneöversyn på central nivå
erfarenhet av kollektivavtalstolkning
erfarenhet av att leda större projekt.
Som person har du gott omdöme, är stabil och har en hög grad av personlig mognad. Rollen ställer höga krav på integritet, och du agerar professionellt och förtroendeingivande i situationer som kan vara komplexa eller känsliga.
Du har en väl utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer, både internt i organisationen och i samverkan med externa aktörer och fackliga parter. Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du arbetar konsultativt gentemot stadens förvaltningar, vilket förutsätter en god samarbetsförmåga och ett lyhört förhållningssätt.
Du är uthållig och har förståelse för det långsiktiga arbete som strategiska arbetsgivarfrågor innebär. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift.
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-04-09
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ragnar östbergs plan 1 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Jan Svensson, DIK jan.svensson@stockholm.se 0850829321 Jobbnummer
9844795