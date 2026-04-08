Strateg till Samhällsbyggnadskontoret
2026-04-08
Här finns möjligheten att påverka tillväxt, klimat och samhällsbyggnad! Tillsammans löser vi komplexa utmaningar genom att vara nyfikna, innovativa och modiga. Vill du vara med?
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen - från idé till genomförande - och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt.
Norrköping står inför en period av stark utveckling. Här möts tillväxt, klimatomställning och innovation. Med hamnen, Ostlänken, universitetet och en växande logistiksektor är Norrköping en plats med stora möjligheter - och du kan vara med och forma hur vi tar vara på dem. Samhällsbyggnadskontoret har en nyckelroll i kommunens utveckling. Vi ansvarar för att planera, bygga och förvalta stadens miljöer - från infrastruktur till parker, bostäder och verksamhetsområden. På kontoret arbetar cirka 500 medarbetare på uppdrag av kommunstyrelsen, samhällsplaneringsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden.
Inom avdelningen Samhällsutveckling samordnar vi den strategiska riktningen för samhällsplaneringen och arbetar med frågor som rör näringslivets förutsättningar, framtidens markanvändning och hur olika samhällsintressen möts.
Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av enheten för Taktisk planering, där vi arbetar nära både strategiska och operativa delar av samhällsbyggnadsprocessen. Här finns ett brett perspektiv som spänner från bostadsförsörjning till trafik, infrastruktur och lokalutveckling, med en tydlig ambition att stärka kopplingen mellan planering och genomförande.
Som strateg med inriktning mot näringsliv och etablering får du en viktig roll i att stärka kopplingen mellan kommunens arbete med samhällsplanering och näringslivets utveckling. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande, etableringar och investeringar genom att koppla samman behov av mark, infrastruktur och lägesval med kommunens strategiska planering. Rollen är en del av kommunens arbete med hållbar tillväxt, där du särskilt bidrar med att utveckla förutsättningarna för etableringar och näringslivsutveckling i samspel med fysisk planering. I rollen ingår även att belysa hur faktorer som energiförsörjning, klimatkrav samt tillgång till mark och infrastruktur påverkar etableringsmöjligheter och lokalisering.
Du arbetar nära både Samhällsbyggnadskontoret och Tillväxt- och utvecklingskontoret, samt i samverkan med regionala aktörer, myndigheter och näringsliv. Rollen handlar i hög grad om att skapa samsyn, bygga relationer och bidra med analys och kunskap som stärker kommunens strategiska inriktning. En del av dina arbetsuppgifter innebär också att följa, analysera och bidra med kunskap om utveckling och trender inom näringslivet, med särskilt fokus på tillväxtbranscher och förändrade behov kopplade till etableringar.
Du kommer även att arbeta med att omsätta kunskap om näringslivets behov, drivkrafter och förutsättningar i den fysiska planeringen. Du medverkar i framtagande av underlag och inriktningar som kopplar samman näringslivsutveckling, etableringsfrågor och markanvändning och du kommer även att bidra till kommunens arbete med hållbar tillväxt med särskilt fokus på etableringar, markberedskap och strategiska lägesval.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, till exempel inom samhällsplanering, ekonomi, fastighetsutveckling eller liknande.
Vi ser att du har erfarenhet av arbete i gränslandet mellan offentlig verksamhet och näringsliv, gärna kopplat till etableringsfrågor, samhällsplanering eller fysisk utveckling. Det är positivt om du har erfarenhet eller kunskap från industri, logistik, handel eller liknande verksamheter samt erfarenhet av samverkan med externa aktörer, exempelvis företag, branschorganisationer eller regionala aktörer.
Vi ser gärna att du har god förståelse för näringslivets villkor och drivkrafter samt hur dessa påverkar behov av mark, lägen och infrastruktur. Som person ser vi att du har förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och driva frågor i samverkan med olika aktörer samt att du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att driva frågor framåt tillsammans med andra. Det är positivt om du har förmåga att analysera och sätta in komplexa frågor i ett strategiskt sammanhang samt en tydlig kommunikativ förmåga och trivs i dialog med olika aktörer.
Hos kommer du trivas om du söker en roll där du får vara bryggan mellan näringsliv, region och samhällsplanering, och där din förmåga att skapa dialog och förståelse bidrar till att Norrköping utvecklas som en attraktiv plats för företag och investeringar.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 8 maj
Kontakt: Rekryterande chef Johan Smedner, johan.smedner@norrkoping.se
eller ansvarig rekryterare Petra Pyk, petra.pyk@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
