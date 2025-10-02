Strateg till Gata och trafik
2025-10-02
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som strateg inom Gata och Trafik har du en nyckelroll i att utveckla och samordna det långsiktiga arbetet med kommunens infrastruktur. Uppdraget omfattar ansvar för säkra och hållbara gator, broar och dammar samt tillfredsställande belysning i Örebro kommun.
Du arbetar med att skapa en helhetsbild över enhetens arbete och bidrar aktivt till Örebro kommuns vision om att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Tjänsten innebär ett nära samarbete med enhetschef, ingenjörer, andra strategiska funktioner och externa parter, där du driver förändring och utveckling på både operativ och strategisk nivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utveckla och implementera långsiktiga strategier för Gata och Trafiks verksamhet
• leda och delta i projekt, samordningsmöten och utvecklingsinsatser inom och mellan enheter
• arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsledning och processförbättring
• samordna årsbeställning av drift och följa upp gentemot driftenheten Bygg och Drift
• driva budgetrelaterade frågor, investeringsplanering och driftskompensation
• hantera inkomna ärenden, remisser och synpunkter från medborgare
• delta i detaljplanegranskningar, lantmäteriförrättningar och beredningsprocesser
• samordna och omvärldsbevaka avgifter, taxor och lagstiftningsförändringar
• ge strategiskt stöd till chefer och kollegor inom ditt sakområde
• säkerställa att lagar, riktlinjer och policys följs inom området (exempelvis PBL, väghållningens juridik, Trafikförordningen)
• du deltar i förvaltningsövergripande utredningar och i viss mån interna utredningar inom specifika områden exempelvis enskilt väghållarskap
Om arbetsplatsen
Som medarbetare inom Gata och Trafik på Tekniska förvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vårt uppdrag är att bidra till utveckling och underhåll av Örebro Kommun. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv, är strukturerad och drivande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med olika aktörer - både internt och externt. Du har en god kommunikativ förmåga, är kvalitetsmedveten och arbetar lösningsorienterat. Du trivs med att ta ansvar, driva dina ärenden självständigt och skapa resultat tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område, t.ex. samhällsplanering, väg- och vatten, civil- eller byggnadsingenjör
• flera års erfarenhet av strategiskt arbete och utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet, gärna inom park, gata eller liknande tekniskt område
• god kunskap inom gällande lagstiftning ex. PBL och väghållningens juridik, Trafikförordningen
• grundläggande kunskap gällande gaturummets utformning inom områden så som konstruktion, gata, dagvatten, vattenområden, byggnationer eller liknande
• erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av relevanta verksamhetssystem så som W3D3, Office365, Kartsystem, Raindance m.m.
• entreprenadjuridik
• LOUTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt.
Sista ansökningsdag är 1 oktober.
Välkommen med din ansökan!
