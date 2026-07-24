Strateg till arbetsmarknadsförvaltningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Nu söker vi en strateg som ska bidra till att driva förvaltningens uppdrag framåt.
Välkommen till oss
Staben för strategi och samordning ansvarar för stadsövergripande och förvaltningsövergripande uppdrag. Vi stöttar förvaltningens verksamheter i strategiska frågor. Inom staben arbetar cirka 50 medarbetare. Den aktuella tjänsten tillhör enheten Stadsövergripande samordning, som består av 14 medarbetare, och du rapporterar till din enhetschef. Du har stor frihet i ditt arbete, samtidigt som du alltid kan räkna med stöd i prioriteringar och vägval.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
ett spännande uppdrag där du bidrar till hela förvaltningens utveckling
engagerade kollegor med bred kunskap
en innovativ arbetsplats där samverkan står i fokus
en aktivitetsbaserad arbetsplats vid Globen, nära tunnelbana och tvärbana
friskvårdsbidrag
flextid
möjlighet till semesterväxling, vilket innebär fem eller sex extra semesterdagar.
Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
"Hos oss får du stort förtroende och möjlighet att driva ditt arbete framåt självständigt, samtidigt som du har nära till kollegor och chef för stöd, dialog och gemensamma vägval."
• Enhetschef Anki Garcés
Din roll
I rollen som strateg säkerställer och stärker du förvaltningens förmåga att ta hand om och utveckla vårt uppdrag - att fler stockholmare ska arbeta och studera.
Enheten har en rad förvaltnings- och stadsövergripande samordningsuppdrag främst på ungdomsområdet, men även kopplat till integration, samverkan med civilsamhället och stadsdelarnas arbetsmarknadsverksamheter m m. I din roll arbetar du främst med att strategiskt driva stadens samverkan med Arbetsförmedlingen, samt leda processer och utvecklingsarbete på området. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom enheten och med Arbetsförmedlingens regionstab.
I rollen ingår också strategiska och operativa uppgifter kopplade till andra områden, tex samverkan i stadens fokusområden. Huvudinriktningen för tjänsten kan förändras över tid, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta parallellt med olika frågor och kunna skifta fokus när förutsättningarna ändras. I rollen ingår även administrativa arbetsuppgifter som kräver god digital vana, särskilt av systemstöd.
Dina arbetsuppgifter innebär främst att
strategiskt och operativt driva och samordna stadens samverkan med arbetsförmedlingen
omvärldsbevaka och analysera förändringar på arbetsmarknadsområdet
utifrån förändringar på området initiera, stötta och driva strategisk utveckling, samt fungera som ett stöd för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter och för stadsdelsförvaltningarna
operativt driva samverkansprocesser, samt leda och delta i olika arbetsgrupper på området
driva digital utveckling kopplat till kommunikation mellan staden och Arbetsförmedlingen
utreda och analysera olika uppdrag, såsom rapporter och beslutsunderlag, ofta i nära samarbete med kollegor inom staben
ansvara för uppföljning, analys och rapportering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en akademisk examen, gärna inom offentlig förvaltning och statsvetenskap, eller liknande som är relevant för tjänsten
aktuell kunskap om socialtjänsten, offentlig förvaltning samt om arbetsmarknadspolitik på kommunal och statlig nivå
flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta med strategi- och utvecklingsfrågor
erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, såsom att skriva rapporter, beslutsunderlag, utvärderingar och remissvar
drivit frågor tillsammans med chefer och nyckelfunktioner inom verksamheten
god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har
drivit strategiska utrednings- och utvecklingsprojekt
arbetat med att leda och ge stöd i processer
arbetat inom offentlig verksamhet.
För att trivas i rollen behöver du ha en strategisk förmåga och ett helhetsperspektiv. Du har god samarbetsförmåga och är van att anpassa din kommunikation så att den når fram till alla. Du är självgående och tar ansvar för att strukturera, prioritera och driva dina uppdrag framåt, även när frågorna är komplexa eller förutsättningarna förändras. För att lyckas i rollen behöver du vara mål- och resultatorienterad samt kunna anpassa din inriktning när förutsättningar ändras. Du är utvecklingsinriktad och har modet att testa nya arbetssätt.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om arbetsmarknadsförvaltningen
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
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121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stadsövergripande samordning Jobbnummer
10010493