Strateg rättighetsbaserad civil beredskap

Vi inrättar en helt ny strategroll som samlar kompetens inom folkrätt, barnrätt och jämställdhet för att sätta rättigheterna i centrum när det verkligen gäller. Du arbetar i framkant, driver utveckling och säkerställer att rättighetsperspektiven blir en naturlig del av vårt totalförsvars- och krisberedskapsarbete. Om du brinner för de här frågorna och vill göra skillnad på riktigt, kommer du att trivas hos oss.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du har stadens spetskompetens kring rättighetsbaserade perspektiv i civil beredskap. Ditt huvudfokus är att bevaka, driva och integrera folkrätt, barnrätt och jämställdhet i hela kedjan från planering och utbildning till övningar, krisledning och slutligen uppföljning. I rollen stödjer du stab, nämnder och förvaltningar, utvecklar styrdokument och analyserar risker för diskriminering, rättighetsöverträdelser och folkrättsliga avvikelser. Du samverkar brett med myndigheter, civilsamhälle och frivilligorganisationer för att hämta in och sprida kunskap och du bidrar till att bygga en rättighetsbaserad beredskapskultur i hela organisationen. Du blir en viktig röst i projekt och forum kopplat till totalförsvarsplaneringen, bland annat i arbetet med Beredskapsnivå 2030.
Din kompetens
Du har en akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik eller mänskliga rättigheter, och erfarenhet av arbete kopplat till krisberedskap, civilt försvar, offentlig förvaltning eller humanitärt arbete. Dessutom har du kunskap i internationell humanitär rätt eller folkrätt och har god förståelse för barnrätts- och jämställdhetsperspektiv i offentlig styrning.
Att förmedla budskap pedagogiskt är något som du tycker är både roligt och viktigt, och du är skicklig på att anpassa din kommunikation till olika mottagare. Du är trygg i att omsätta teori och regelverk till konkret stöd för organisationen och har mod att stå upp för rättigheter även i komplexa situationer. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av projektledning, forsknings- eller utvecklingsarbete och vana att hålla utbildning eller övningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du en unik möjlighet att forma en helt ny funktion och bidra till att stärka stadens beredskap ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Du arbetar brett i organisationen och blir en viktig del av vårt strategiska utvecklingsarbete. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang och samhällsnytta står i fokus, med goda möjligheter till kompetensutveckling, nätverkande och stöd från kollegor med stor erfarenhet och ett brett uppdrag. Här får du utvecklas och samtidigt göra skillnad för många.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
