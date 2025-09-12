Strateg, Näringsliv och utbildning, Umeå
2025-09-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Näringsliv och samhällsbyggnad, som tillhör den regionala utvecklingsförvaltningen, arbetar ca 50 medarbetare. Verksamheten har både breda och djupa inriktningar inom sina tre enheter. Till verksamheten Näringsliv och samhällsbyggnad, med placering i enheten för näringsliv och utbildning, söker vi nu en strateg.
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats där vi alla bidrar till en god arbetsmiljö. Vi har en friskvårdsgrupp som erbjuder en mängd olika aktiviteter som syftar till att stärka hälsa, främja samhörighet och återhämtning vid arbetsplatsen. Flexibel placeringsort kan tillämpas där så är möjligt.
I din roll som strateg hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Det innebär många omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, och du kommer att ansvara för och driva arbetet med hur Västerbotten på bästa sätt ska leda och arbeta med att skapa möjligheter genom utbildningsfrågor, kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor. baseras på samverkan utifrån regionala, nationella och europeiska strategier och aktörer. Främst kommer arbetet att ske tillsammans med Region 10 kommunerna.
Rollen är bred och spänner över många fält. Det handlar om att leda många parter till ett gemensamt agerande för ett större genomslag i samhället. Du kommer att ansvara för att driva processer och projekt framåt i samverkan med aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och det civila samhället. Därtill innebär tjänsten att omvärldsbevaka, analysera, koordinera möten och kommunicera olika frågor.
Vi erbjuder dig Ett strategiskt uppdrag med stort handlingsutrymme i form av en spännande tjänst med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i ett sammanhang där din erfarenhet och kompetens gör skillnad på riktigt. Våra större kontor finns i Umeå och Skellefteå, men medarbetare finns även placerade på annan ort inom regionen. Resor inom Västerbotten ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom utbildningsområdet eller inom samhällsvetenskapliga området.
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet som chef inom skolväsendet eller i roller som tex utvecklingsledare.
* Dokumenterad förmåga att leda andra ledare du vet hur man får med sig både team och -kollegor samt chefer.
* Gedigen vana av att leda processer och samverkan
* Erfarenhet av skolväsendets olika delar, regionalt samarbete och arbete i politiskt styrda organisationer är meriterande.
* En god kommunikativ förmåga och ett prestigelöst arbetssätt.
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete med strategiska processer i skärningspunkten mellan näringslivet, offentlig sektor och akademin. Även tidigare arbete med process- och projektledning, analys, upphandling och kommunikationsinsatser är meriterande liksom erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i en politiskt eller medlemsstyrd organisation.
Du är bra på att formulera dig och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du ska ha förmåga att självständigt och i samarbete med andra initiera och driva utvecklingsarbete. Vidare har du en administrativ förmåga och kan snabbt sätta dig in i olika frågor, prioritera och hålla ordning på flera saker samtidigt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
