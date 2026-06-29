Strateg med EU-policykompetens
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2026-06-29
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Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker nu en strateg med EU-policykompetens med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som strateg med EU-policykompetens arbetar du vid NCSC och kontoret för förmågeutveckling, partnerskap och systematisk cybersäkerhet. Kontoret ska stärka och samordna samhällets cybersäkerhet genom att vara en nationell mötesplats och kontaktpunkt för samverkan, partnerskap och informationsutbyte. Kontorets uppdrag omfattar strategisk analys, regel- och styrningsarbete, stöd och finansiering, kompetenshöjande insatser och övning samt samverkan nationellt, inom EU och internationellt. Kontoret har även en stödjande roll vid cyberkrishantering.
I rollen som strateg befinner du dig där EU-cybersäkerhetsregelverk möter Sveriges behov och den operativa verkligheten. Med fokus på NIS2 och närliggande EU-initiativ omsätter du komplexa krav till styrning, beslut och arbetssätt som fungerar i praktiken.
Du växlar mellan strategiskt och operativt arbete, analyserar vad regelverken innebär och gör dem begripliga och tillämpbara inom verksamheten. Som kontaktpunkt för NIS2 och andra EU-relaterade cybersäkerhetsfrågor arbetar du nära inkommande ärenden inom cybersäkerhetsrådgivningen, där varje fråga kräver analys, helhetsperspektiv och god bedömningsförmåga.
Samtidigt driver du samverkan mellan offentliga och privata aktörer över sektors- och landsgränser. Du representerar både MSB och NCSC i dialoger, möten och presentationer och bidrar till att skapa gemensam riktning i ett område som ständigt utvecklas. Genom ditt arbete stärker du Sveriges cybersäkerhetsförmåga.
Resor förekommer i tjänsten, både inrikes och utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom relevant område för tjänsten
Minst 3 års erfarenhet av policyutveckling och juridiskt relaterade frågor
Erfarenhet av arbete med avvägningar, hantering av målkonflikter och strategiskt beslutfattande
Grundläggande kunskaper i cybersäkerhet
Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Avlagd juristexamen
God erfarenhet av EU-policy inom cyberområdet samt EU-finansiering och EU-samordning
Erfarenhet av att arbeta med eller delta i förhandlingar, exempelvis kring ny lagstiftning
Erfarenhet av att implementera ny lagstiftning
Dokumenterad erfarenhet av att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du trivs med att samarbeta och kan relatera till andra på ett smidigt och öppet sätt. Vi letar efter en person som är både självgående och initiativtagande – någon som tar ägandeskap över sina uppgifter och driver dem framåt. Är du dessutom flexibel och ser förändringar som en möjlighet, kommer du att trivas utmärkt hos oss.
Om NCSC och FRA
NCSC är navet för Sveriges cybersäkerhet och samordnar hanteringen av allvarliga cyberangrepp som påverkar samhället. Genom stöd och rådgivning hjälper vi organisationer att stärka sin motståndskraft mot hot i den digitala miljön. Vi samverkar med näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället, organisationer och akademin. Genom att dela aktuell och relevant kunskap bidrar vi till att höja cybersäkerheten i hela samhället. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, och som en del av FRA bidrar vi till ett mer motståndskraftigt Sverige. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. Vill du veta mer om Nationellt cybersäkerhetscenter kan du besöka www.ncsc.se
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Mer information
Arbetsplatsen ligger för närvarande i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-07-26.
Referensnummer 2026FRA1265-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Strateg, rådgivare, EU-rätt, EU-policy, Jurist, EU-finansiering, EU-rättslig kontext
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1265-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
Fra, Ncsc Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9982409