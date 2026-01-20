Strateg Kundkanaler, Stockholm
PostNord Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-01-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PostNord Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vår verksamhet bedrivs i tre affärsområden: Paket, Brev och Logistik, alla med olika förutsättningar. PostNord befinner sig i en genomgående transformation där vi behöver utveckla vår affär och säkra lönsamhet idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon. Nu rekryterar vi tjänsten som Strateg kundkanaler till Affärsområde Paket.
Du, vi och jobbetSom Strateg kundkanaler ansvarar du för att utforma och driva organisationens långsiktiga strategi med ett fokus på OOH (Out-of-Home). I tjänsten kommer du att analysera PostNords behov, identifiera teknologiska möjligheter och säkerställa att investeringar stödjer affärsmål och framtida utveckling. Du kommer att ha både ett kommersiellt och strategiskt fokus för att utveckla PostNords end-points för att maximera marknadspenetration, kundvärde och lönsamhet i Norden. Målet är att säkerställa att våra end-points stödjer affärsmålen, är konkurrenskraftiga och möter framtidens kundbehov.
Vad du kommer att göra
- Utveckla och förvalta organisationens övergripande strategi så att vi är i linje med affärsplan och utarbetad vision.
- Driva tvärfunktionella projekt och aktiviteter både i Sverige och i Norden kopplat till OOH.
-
Säkerställ att enhetens övriga utvecklingar och arbete ligger i linje med lagd strategi.
-
Utveckla rekommendationer och beslutsunderlag för investeringar, utbyggnad och konceptförändringar inom OOH och end-points.
- Identifiera och analysera trender inom digitalisering, Parcel lockers och Service points för att omsätta i strategiska perspektiv.
-
Utvärdera affärspotential per kanal, region och koncept, inklusive ROI-beräkningar, NPV och affärscase.
Vem du är
- Innovativ: Du har lätt för att identifiera alternativa lösningar, driva förändring och utmana befintliga strukturer.
-
Strategisk: Du har förmåga att ta in och hantera information utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv för att applicera på den egna verksamheten och dess mål.
-
Kundorienterad: Du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i kundens förväntningar och positiva upplevelse.
- Analytisk: Du har förmåga att utifrån större mängd data ta fram och genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser och kommunicera resultat på ett tydligt och pedagogiskt vis.
-
Mål- och resultatinriktad: Du har ett stort fokus och är alltid ansvarstagande för uppdragets framdrift som helhet, både strategiskt och ur ett operativt perspektiv.
-
Naturlig ledare: Du är trygg i ditt ledarskap och har ett positivt förhållningssätt i som går i linje Postnords ABC -ledarskap.
- Kommunikativ & pedagogisk: Du göra komplexa analyser begripliga och har ett starkt inflytande i beslutsprocesser.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Akademisk examen som civilingenjör, civilekonom, industriell ekonomi, management, e-handel eller logistik
- Flerårig erfarenhet från roller med strategiskt ansvar inom affärsutveckling, gärna i ledande befattning.
-
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och implementera strategier i matrisorganisationer.
- Djup kunskap inom IT-arkitektur, digitalisering och E-handel.
- Tidigare erfarenhet av beslutsfattning baserat på komplex teknisk information.
- Tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller nära samarbete med företagsledning.
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald.
Välkommen med din ansökan Välkommen med din ansökan. För ytterligare information om rollen, kontakta Fredrik Linderoth på fredrik.linderoth@postnord.com
. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. I urvalet tillämpar vi testverktyg vid behov. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9694877