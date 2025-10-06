Strateg inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet till Flygstaben
2025-10-06
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Inom Flygvapnet arbetar cirka 5 100 medarbetare varav ca 350 på Flygstaben. Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av Flygvapnets förband i alla konfliktskalor.
OM BEFATTNINGEN
Säkerhetssektionen leder säkerhetsskyddstjänsten vid Flygstaben.
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du arbetar med att skydda Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer?
Till Flygstabens Säkerhetssektion (A2X) söker vi nu en utvecklingsinriktad och drivande person som vill delta i vidareutvecklingen av Försvarsmaktens säkerhetsskydd och exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV).
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
Du är underställd Säkerhetschefen vid Flygstaben.
Som strateg inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet är du med i hela livscykeln för anskaffning, förvaltning och avveckling av materiel samt varor och tjänster där verksamheten omfattas av säkerhetsskydd.
Du driver utvecklings- och upphandlingsprojekt där tillgångarna omfattas av säkerhetsskydd.
Du genomför säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövningsintervjuer, uppföljande säkerhetsprövning och utbildning inom säkerhetsskydd mot leverantörerna men även internt Försvarsmakten.
• Stödja verksamheten i Flygvapnet med metodstöd inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV)
• Du ska, tillsammans med detaljchefen, mentorera och resursplanera medarbetarna, du har inte personal ansvar.
• Analysera redan ingångna och kommande säkerhetsskyddsavtal och registerkontroller
• Analysera behovet av och genomföra utbildningar både internt inom Försvarsmakten men också mot leverantörer
• Genomföra säkerhetsprövning med tillhörande analyser och uppföljning
• I övrigt stödja Flygstabens Säkerhetschef i säkerhetsskyddsfrågor.
Kvalifikationer
• Du har en, av arbetsgivaren bedömd, relevant akademisk utbildning.
• Du har i dag en anställning inom FM där du aktivt arbetar med exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV) och därigenom självständigt handlägger ärenden.
• Genomförd kurs för handläggare i säkerhetstjänst, KHS
• God och aktuell kompetens av att arbeta i säkerhetsskyddsklassificerade informationssystem.
• Erfarenhet av strategisk projektledning.
• Erfarenhet av nationell och internationell samverkan med försvarsindustrin.
• Erfarenhet av att representera myndighet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska kring säkerhetsskydd.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
Meriterande
• Du har erfarenhet av att ha varit anställd soldat eller reservofficer vid något av FM säkerhetsförband.
• Erfarenhet av kontrollverksamhet mot försvarsindustrin
• Kunskaper och färdigheter i att grund- och vidare utbilda FM medarbetare inom säkerhetsskydd.
• Kunskaper och färdigheter i att arbetsleda personal inom egen funktion. Ej personalansvar.
• Grundläggande förståelse och kunskaper inom upphandlingslagstiftning
Utveckling på arbetsplatsen
Du kommer att erhålla mer kvalificerad utbildning inom såväl säkerhetstjänst som riktade utbildningar inom området ESV men även goda möjligheter till att fördjupa dig inom specifika områden som exempelvis säkerhetsprövning samt säkerhetsgranskningar av företag.Dina personliga egenskaper
För att passa för befattningen bör du vara analytisk, driven, ha ett stort intresse för ESV, vara noggrann och strukturerad. Då arbetet omgärdas av mycket administration måste du kunna hantera det, bitvis under hög belastning.
Vi ser också att du gärna har ett långsiktigt engagemang i din anställning Strateg inom Exponering av Säkerhetskänslig verksamhet främst kopplat till arbetsuppgiften att mentoreradina mindre erfarna kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Anställningen kan inledas med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Chef A2X Tony Stålnäbb, nås via FM växel på 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFR/O - Lars-Olof Wretling
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Johan Nyström
SEKO - Åsa Karlsson
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
