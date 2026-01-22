Strateg inom AI och människocentrerad design
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mycket senior strateg som vill bidra till att forma och kvalitetssäkra en organisations AI-arbete ur ett helhetsperspektiv. Du arbetar nära ledning och styrgrupp och stöttar i strategiska vägval kopplade till AI, design och digital innovation. Fokus ligger på att säkerställa att AI-initiativ bedrivs metodiskt, etiskt och människocentrerat samt är väl förankrade i relevanta regelverk och styrande beslut.
ArbetsuppgifterEtablera gemensam riktning, gemensamt språk och fungerande arbetsformer för organisationens AI-arbete.
Vara strategiskt bollplank till ledning, styrgrupp och projektledning.
Säkerställa att AI-initiativ följer AI Act, GDPR, svensk förvaltningsetik och politiskt mandat.
Bidra till framtagning, kvalitetssäkring och förankring av strategiska principer och vägval.
Kvalitetssäkra metodik, analys och beslutsunderlag i policy- och strategisprintar.
Facilitera workshops samt presentera komplexa frågeställningar i lednings- och styrgruppssammanhang.
KravMinst 20 års dokumenterad erfarenhet av strategiskt arbete inom design, digital innovation och/eller AI.
Dokumenterad senior kompetens inom människocentrerad design i kombination med AI, med strategisk tillämpning i komplexa organisationer.
Erfarenhet av ledande strategiska roller under de senaste 10 åren (exempelvis strateg, design director eller forskningsledare).
Forskarutbildning (PhD eller motsvarande) inom relevant område, exempelvis AI, informationsteknologi, design eller kognitionsvetenskap.
Mycket god kommunikativ förmåga samt vana att presentera och facilitera för ledningsgrupper och större forum.
Dokumenterad förmåga att ta fram, strukturera och kvalitetssäkra strategiska beslutsunderlag såsom presentationer, rapporter samt policy- och strategidokument.
MeriterandeErfarenhet av liknande uppdrag, styrkt genom referensuppdrag.
Erfarenhet av att kombinera akademisk forskning med praktiskt strategiarbete.
Publicerad kunskap inom området, exempelvis bok, riktlinjer eller ramverk för AI-driven tjänsteutveckling.
Erfarenhet av utbildning, föreläsningar eller kompetensutveckling inom AI och design.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
