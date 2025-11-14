Strateg, Företag- och Projektfinansiering, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och skapa framtidens Västerbotten? Hos oss på Regional utveckling inom Region Västerbotten får du en nyckelroll i att stärka länets företag och bidra till hållbar regional tillväxt. Vi söker nu en engagerad och driven strateg inom området företagsstöd som vill göra skillnad på riktigt!
Vi inom verksamheten Företag- och projektfinansiering är ett team som tillsammans arbetar för att regionens företag ska växa och blomstra. Vi hanterar de statliga regionala tillväxtmedlen och ser till att de används där de gör störst nytta - för företag, projekt och för hela länets utveckling.
Vi erbjuder en arbetsplats där arbetsmiljö, utveckling och förbättringsarbete står i centrum, och ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta och hållbar tillväxt i länet. Du får dessutom möjlighet att arbeta flexibelt och kan utgå från något av våra kontor i Umeå, Skellefteå eller Lycksele.

Arbetsuppgifter
Som strateg inom företagsstöd hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Rollen är central i arbetet med att säkerställa att företagsstöden används effektivt, rättssäkert och där de gör störst nytta för företagen, näringslivet och hela länets utveckling.
Du får en varierad och utvecklande roll där du arbetar både strategiskt och operativt. Du bereder ansökningar om företagsstöd, informerar om våra erbjudanden och guidar företag, kommuner och andra aktörer genom hela processen. Du är ute i länet, bygger relationer och marknadsför våra möjligheter alltid med företagets och länets långsiktiga utveckling i fokus.
I uppdraget ingår också ansvar för administration, ekonomisk granskning, utbetalning och uppföljning av beviljade stöd. Du bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt och processer, både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och arbetar tätt tillsammans med näringslivskontoren i länets kommuner

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har arbetat med företags- och näringslivsfrågor och har god förståelse för företagens villkor och utvecklingsbehov. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i ekonomi och redovisning, liksom förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och självständigt.
Du trivs i mötet med människor och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med företag, kommuner och andra aktörer. Rollen kräver att du har god digital kompetens och att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker särskilt dig som är samarbetsinriktad, kommunikativ och har ett genuint engagemang för hållbar regional utveckling.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Region Västerbotten, Företag och projektfinansiering

Kontakt
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Nils Enwald
nils.enwald@regionvasterbotten.se
076-119 86 76
