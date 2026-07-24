Strateg
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2026-07-24
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Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Avdelningen för administration söker nu en strateg med inriktning mot medarbetarfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, strategisk personal- och kompetensförsörjning samt beredskapsfrågor. Tjänsten är förvaltningsövergripande och innebär att du arbetar nära chefer, förvaltningsledning, HR-specialister och andra centrala funktioner inom socialtjänsten och kommunen. Rollen innefattar såväl återkommande arbetsuppgifter som tillfälliga uppdrag, samt arbetsuppgifter av utvecklande, samordnande och utredande karaktär.
Inom avdelningen för administration finns flera centrala stödfunktioner och avdelningen arbetar för att ge stöd och service till förvaltningen, men också för att bidra till utveckling, samordning och kvalitetssäkring av verksamheterna. Som strateg kommer du att vara en viktig del i detta arbete och bidra med struktur, analys, samordning och utveckling inom flera förvaltningsövergripande områden.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kräver att du kan hantera flera parallella processer, skapa struktur, samordna olika aktörer och bidra med underlag, analyser och uppföljningar till chefer, förvaltningsledning, samverkansgrupper och nämnd. Tjänsten ställer stora krav på flexibilitet, initiativförmåga och en god problemlösningsförmåga, då förutsättningar och behov kan förändras över tid.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som strateg kommer du att arbeta med övergripande frågor inom socialtjänsten, med särskilt fokus på samordning, analys, uppföljning och utveckling. Uppdraget är brett och kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov, aktuella prioriteringar och din kompetens.
I rollen ingår att stödja chefer och förvaltningsledning genom att ta fram underlag, sammanställa och analysera information, bidra i uppföljningar samt medverka i utvecklingen av arbetssätt och processer. Arbetet är till viss del uppdragsstyrt och innefattar bland annat att utreda, dokumentera, skriva tjänsteskrivelser och föredra för nämnd.
Du kommer att ha en samordnande funktion i frågor som rör exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, personal- och kompetensförsörjning, utbildningsfrågor, beredskap och andra strategiska eller administrativa uppdrag av förvaltningsövergripande karaktär. Du förväntas kunna skapa struktur i komplexa frågor, driva och hålla ihop processer samt bidra till att förvaltningen får välgrundade underlag för beslut, planering och utveckling. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, ha god problemlösningsförmåga och kunna anpassa dig till förändrade behov och förutsättningar.
Uppdraget kan även omfatta särskilda utredningar, rapporter, samordningsuppdrag och andra uppgifter som aktualiseras genom verksamhetens utveckling, nämndens uppdrag eller förvaltningsledningens prioriteringar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, personalvetenskap, samhällsvetenskap, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God kunskap och erfarenhet av användning av AI i arbetet.
• Erfarenhet av kvalificerat administrativt, strategiskt eller samordnande arbete, gärna inom kommunal verksamhet eller socialtjänst.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med flera parallella processer.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som chef inom socialtjänst.
Som person är du noggrann, flexibel, strukturerad och analytisk. Du har förmåga att skapa överblick, se samband och omsätta komplex information till tydliga underlag och praktiskt stöd. Du trivs i en roll där du både får arbeta självständigt och i nära samverkan med andra. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter, är serviceinriktad och bidrar till utveckling genom engagemang, ansvarstagande och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill. Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
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För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning. Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen. För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter. För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Administration Kontakt
Biträdande förvaltningschef
Hampus Karlsson hampus.karlsson@uddevalla.se +46522697032 Jobbnummer
10010881