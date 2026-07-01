Strateg - social hållbarhet
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2026-07-01
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Regional Utveckling
Vill du arbeta med social hållbarhet i ett län med den uttalade visionen om ett bra liv för alla? Nu söker vi en strateg med inriktning social hållbarhet till Regional utveckling.
Rollen som Strateg - social hållbarhet
Det finns stora skillnaderna i livsvillkor mellan länets invånare, det är något som tydligt syns i faktorer som utbildningsnivå, sysselsättning och hälsa. Länets invånare ska ha möjlighet att känna sig inkluderade, bidra och ha lika tillgång till samhällets resurser, och möjligheter, oavsett bakgrund eller var i länet de bor. För en socialt hållbar utveckling är det avgörande att minska de inomregionala skillnaderna genom att förbättra livsvillkoren för våra invånare. Därför söker vi en strateg som kan utveckla och driva arbetet med social hållbarhet med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget.
Som strateg inom social hållbarhet kommer du vara en del i att koordinera, utveckla och följa upp arbetet med social hållbarhet utifrån den Regionala utvecklingsstrategin, samt vara en resurs för att stödja och utveckla arbetet inom Region Jönköpings läns Hållbarhetsprogram.
I rollen kommer du att bygga upp och utveckla arbetssätt i samverkan med andra aktörer, både verksamheter inom Region Jönköpings län och externa aktörer i länet. Du kommer ha en såväl rådgivande som stödjande funktion i det långsiktiga arbetet med att ytterligare integrera den sociala hållbarheten i Region Jönköpings läns verksamhet och arbete. Det innebär bland annat arbetet med nationella minoriteter, samverkan kring Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, jämställdhet samt nationella och regionala politiska mål och uppdrag.
I tjänsten ingår också att göra analyser och ta fram kunskaps- och beslutsunderlag och arbetsuppgifter kan komma att utvecklas över tid, utifrån den som anställs erfarenhet och kunskap. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Regional utveckling i Region Jönköpings län
Region Jönköpings län är känd både nationellt och internationellt för sina goda resultat, sin stabilitet och sin förmåga att arbeta långsiktigt med kvalitet och utveckling. Här finns en stark kultur där invånarperspektivet med Esther och hennes närstående är vägledande, och där samverkan och tillit är centrala arbetssätt. Regional utveckling arbetar för att Jönköpings län ska vara en bra plats att leva, arbeta och driva företag i, idag och i framtiden. Genom långsiktiga satsningar och samverkan med kommuner, företag, akademi och civilsamhälle vill vi skapa förutsättningar för fler jobb, bra företagsklimat, god hälsa och ett rikt kulturliv.
Tjänsten är placerad i Jönköping på kanslisektionen inom avdelningen för Regional utveckling, men du kommer att arbeta brett med frågorna inom Region Jönköpings län. Avdelningen för Regional utveckling samordnar och leder arbetet med den regionala utvecklingen utifrån ett såväl statligt som regionalt uppdrag. Vi jobbar tillsammans med många aktörer i Jönköpings län för ett bra liv i en attraktiv region.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från arbete med social hållbarhet. Vi ser att du har en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god förmåga att se helheter och att följa samhällsutvecklingen och du trivs i en samordnande roll. Du har förmåga att konkretisera och skapa tydlighet kring breda uppdrag för både externa och interna samverkansparter. Du har ett kommunikativt förhållningssätt och vana att presentera, kommunicera och engagera med olika verktyg i olika typer av forum, i både tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Ytterligare språkkunskaper kan vara meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att skapa och utveckla goda samarbeten och relationer samt leda utvecklingsarbete på ett strukturerat och förtroendeingivande sätt. Du behöver ha god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation och god kunskap om ansvarsfördelningen mellan olika samhällsaktörer. Det kan vara meriterande om du har arbetat med, eller på annat sätt förvärvat goda kunskaper om det regionala utvecklingsansvaret.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en strategisk och utvecklande roll där du har möjlighet att påverka den regionala utvecklingen och bidra till ett socialt hållbart samhälle. Du blir en del av en organisation med höga ambitioner inom kvalitet, utveckling och samverkan, där du arbetar tvärsektoriellt med komplexa samhällsutmaningar tillsammans med ett brett nätverk av samverkansparter inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och ett långsiktigt utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet. Du blir också en del av en arbetsplats som präglas av tillit, samverkan och invånarfokus. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Då är du välkommen att kontakta kanslichef Filip Boeryd, filip.boeryd@rjl.se
. Med tanke på att det är semesterperiod vill vi dock informera om att det kan dröja något innan du får svar.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Vi planerar att hålla digitala intervjuer 24-25/8 och fysiska intervjuer för aktuella kandidater 31/8 samt 1/9. Processen kan även komma att innehålla såväl tester som arbetsprov samt ytterligare intervju för slutkandidater.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R204/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9988076