Storstockholm- Erfaren, noggran snickare sökes
Next Byggservice AB / Snickarjobb / Solna Visa alla snickarjobb i Solna
2026-07-24
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NEXT Byggservice AB söker duktig snickare för jobb runt norra/västra Stockholm.
Är du noggrann och har erfarenhet av köksmontering, dörr/fönsterbyten eller övrig byggservice, gillar omväxling och klarar av att jobba självständigt, läs vidare!
Vi jobbar inte på storbyggen- endast byggservice, ROT-jobb samt jobb på kommunala fastigheter/skolor.
Vi jobbar från Åkersberga till Huddinge, vi har kontor i Solna och Åkersberga.
Det vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Möjlighet att styra dina jobb själv
• Ny firmabil
• Utgå hemifrån
• Samtliga verktyg efter smak
• Firmakläder helt från valfri leverantör
• Lön efter erfarenhet
• Självfallet semester/röda dagar enl. Byggnads!
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Det vi kräver:
• B-körkort minimum
• BRA svenska är krav!
• Minst 5 års erfarenhet! Ska kunna jobba helt självständigt!
Passar du bra i teamet och kan leverera, så finns chans till jobb livet ut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@nextbyggservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Byggservice AB
(org.nr 559368-2692)
Solna Strandväg 1 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Företagsledare
Nicke Ekström Info@nextbyggservice.se 08-37 60 45 Jobbnummer
10011354