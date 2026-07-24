Storstockholm- Erfaren, noggran snickare sökes

Next Byggservice AB / Snickarjobb / Solna
2026-07-24


Visa alla snickarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Next Byggservice AB i Solna

NEXT Byggservice AB söker duktig snickare för jobb runt norra/västra Stockholm.

Är du noggrann och har erfarenhet av köksmontering, dörr/fönsterbyten eller övrig byggservice, gillar omväxling och klarar av att jobba självständigt, läs vidare!

Vi jobbar inte på storbyggen- endast byggservice, ROT-jobb samt jobb på kommunala fastigheter/skolor.

Vi jobbar från Åkersberga till Huddinge, vi har kontor i Solna och Åkersberga.

Det vi erbjuder:

• Heltidsanställning

• Möjlighet att styra dina jobb själv

• Ny firmabil

• Utgå hemifrån

• Samtliga verktyg efter smak

• Firmakläder helt från valfri leverantör

• Lön efter erfarenhet

• Självfallet semester/röda dagar enl. Byggnads!

———————————————

Det vi kräver:

• B-körkort minimum

• BRA svenska är krav!

• Minst 5 års erfarenhet! Ska kunna jobba helt självständigt!

Passar du bra i teamet och kan leverera, så finns chans till jobb livet ut

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@nextbyggservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next Byggservice AB (org.nr 559368-2692)
Solna Strandväg 1 (visa karta)
171 54  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Företagsledare
Nicke Ekström
Info@nextbyggservice.se
08-37 60 45

Jobbnummer
10011354

Prenumerera på jobb från Next Byggservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Next Byggservice AB: