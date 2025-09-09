Storkökstekniker Till Jasteko Ab - Göteborg
2025-09-09
STORKÖKSTEKNIKER till Jasteko AB - Göteborg
Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag som levererar helhetslösningar till hotell, restaurang, storkök och livsmedelsindustri?
Jasteko AB söker nu en erfaren och självgående STORKÖKSTEKNIKER till vårt team i Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Jasteko AB är en specialgrossist med lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder ett komplett sortiment av förbrukningsmaterial, porslin, storköksutrustning, maskiner och tillbehör. Vår kärna är "Proffs på disk" - där vi med hög kompetens och kvalitet hjälper våra kunder att optimera sin drift, minimera driftstopp och skapa ett förstklassigt resultat. Vi har vårt kontor och lager i Göteborg och har egen logistik till våra kunder. Läs mer på www.jasteko.se.
Rollen på Jasteko
Att arbeta som Storkökstekniker / Restaurangtekniker på Jasteko blir du en väldigt viktig del i ett mindre företag med stark tillväxt . Som storkökstekniker kommer du arbeta väldigt fritt och nyttja din tekniska kunskap för att reparera och utföra service på avancerad utrustning i ett storkök, främst restaurang diskmaskiner. Vi har en hög ambitionsnivå där du blir vår viktigaste länk till kunden. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i en mindre organisation där du har möjlighet att påverka.
I tjänsten ingår Servicebil, Tjänstetelefon, Dator, och all teknisk utrustning
Om tjänsten som STORKÖKSTEKNIKER
Som Storkökstekniker / Restaurangtekniker kommer du vara ansvarig för reparation och service på alla kökets maskiner (Diskmaskiner, ugnar, värmeskåp, fritös m,m). Det kommer även förekomma installation av system på disk- & tvättmaskiner för automatdosering av disk & tvättmedel samt förebyggande service av diskmaskiner då detta är vår kärnverksamhet. I det dagliga arbetet ingår även den påkallade servicen med akut insats vilket innebär reparationer där vi avhjälper ett akut problem & stillestånd för våra kunder. Som storkökstekniker är du en viktig länk till våra kunder & en ambassadör för ett bra diskresultat, således kommer du agera rådgivare på plats för att kunna hjälpa våra kunder att bli bättre.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har flera års dokumenterad erfarenhet av att utföra service och reparationer på storköksmaskiner inom Restaurang.
Dokumenterad utbildning/kunskap inom EL
Goda referenser
Ordningsam och van vid att jobba mot uppsatta mål
En lag människa framför jaget
Har ett starkt driv, hög social kompetens och en naturlig känsla för kundservice.
Är bosatt i Göteborgsområdet.
Har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Starkt meriterande är om du har erfarenhet av försäljning inom storkök och maskiner.
Vi erbjuder
Ett stabilt och väletablerat företag med lång erfarenhet.
Möjlighet att arbeta med marknadens bredaste sortiment inom vår nisch.
Frihet under ansvar och en roll med stor frihet där du kommer träffa många kunder.
Möjlighet till bredare ansvarsområde
Attraktiv lönemodell och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill arbeta i en dynamisk och professionell miljö?
Välkommen att skicka din ansökan och CV till info@jasteko.se
och märk ansökan med STORKÖKSTEKNIKER GÖTEBORG
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: info@jasteko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STORKÖKSTEKNIKER GÖTEBORG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jasteko AB
(org.nr 556664-6328) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jasteko AB Kontakt
Dennis Kollberg dennis@jasteko.se 0735302654 Jobbnummer
9500903