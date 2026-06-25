Storformat digitaltryckare stickersproduktion
Ride All Day AB / Grafikerjobb / Göteborg Visa alla grafikerjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ride All Day AB i Göteborg
Vi söker en tryckoperatör till vår digitala storformatsproduktion i Göteborg.
Rollen passar dig som vill arbeta praktiskt i produktion och samtidigt vara med och driva ett digitalt orderflöde hela vägen från tryck och efterbearbetning till färdig order för leverans.
Du arbetar med tryck, laminering, skärning och orderuppföljning i en produktion med högt orderflöde och många kundunika jobb. En viktig del av rollen är att säkerställa att ordrar blir kompletta, hamnar i rätt ordning och inte fastnar mellan produktion och utskick.
Beroende på din erfarenhet kan rollen vara mer operativ eller mer samordnande. Du kommer att arbeta nära ett mindre team och, vid en mer senior nivå, även kunna ta ett större ansvar för att prioritera, fördela och följa upp arbetet i printflödet.
Rollen är praktisk, produktionsnära och kräver noggrannhet, tempo, god datorvana och förståelse för hur digital produktion fungerar.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
arbeta i digital storformatsproduktion med löpande orderflöde
köra och övervaka tryckjobb vid behov
kontrollera kvalitet i pågående och färdig produktion
hantera efterbearbetning som laminering och skärning
säkerställa att alla delar i en order finns på plats och är korrekta
hantera reprints, kompletteringar och andra avvikelser
samordna med orderhantering kring prioriteringar och leveranser
följa upp att färdiga ordrar går vidare till utskick enligt plan
hjälpa till i andra delar av produktionen vid behov
Produktionsmiljö
Produktionen sker i digital storformatsmiljö med Epson-skrivare, Onyx RIP och Summa skärbord.
Arbetet är kopplat till digitala orderflöden och produktionssystem där tryck, efterbearbetning och orderstatus hänger ihop. Därför behöver du vara bekväm både med praktiskt maskinarbete och arbete i digitala system.Om företaget
Ride All Day AB är ett onlinebaserat tryck- och produktionsbolag i Göteborg med egna varumärken inom stickers och dekaler.
Vi producerar kundunika stickers, dekaler och liknande produkter i egna lokaler, med digitala orderflöden och egen produktion från fil till färdig leverans.
Teamet är litet, produktionen är snabb och arbetet är starkt kopplat till system, struktur och löpande förbättringar. Verksamheten växer, vilket innebär att flöden, arbetssätt och kapacitet utvecklas löpande i takt med ökad volym.
Vem är du?
Vi är öppna för kandidater med olika erfarenhetsnivå. Du kan vara relativt tidigt i din utveckling inom tryck eller produktion, eller ha flera års erfarenhet från liknande arbete.
Tidigare relevant erfarenhet är dock ett krav. Det kan till exempel vara från tryckproduktion, efterbearbetning, industriell produktion, lager/produktion med orderflöden, e-handel med produktion eller annan praktisk produktionsmiljö.
Det viktiga är att du förstår produktion, kvalitet och flöde - och att du kan arbeta praktiskt från start.
Rollen passar dig som:
trivs med praktiskt och fysiskt arbete
är noggrann och strukturerad
har lätt för att hålla ordning i ett löpande orderflöde
är bekväm med både maskiner och digitala system
förstår vikten av kvalitet, tempo och leveransprecision
kan arbeta självständigt men också samarbeta tätt med andra
gillar en produktionsmiljö där prioriteringar kan ändras under dagen
vill arbeta i en modern, digital och systemdriven printproduktion
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
digital storformatsproduktion
tryckproduktion eller annan produktionsmiljö
Onyx eller annat RIP-system
laminering
skärbord, gärna Summa
digitala order- eller produktionssystem
arbete i mindre team med varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att arbeta kväll eller helg vid framtida behov är meriterande, men inget krav.
Anställning och arbetstider
Tjänsten är på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Arbetet sker i nuläget huvudsakligen dagtid. Starttid fastställs i samband med anställning. Kvälls- eller helgarbete kan bli aktuellt i framtiden, men är i dagsläget inte ett krav.Så ansöker du
Skicka din ansökan via mejl och ange:
"Tryckoperatör 2026" i ämnesraden.
Beskriv kort din bakgrund inom produktion, tryck eller liknande arbete och vad du har arbetat med tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-posta med ämnesrad enligt beskrivning
E-post: jobb@rideallday.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ride All Day AB
(org.nr 556926-6165)
Manufakturgatan 23 (visa karta
)
417 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9979864