Store Investment Specialist
The We Select Company AB / Grafiska jobb / Sollentuna Visa alla grafiska jobb i Sollentuna
2026-07-03
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, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varm, öppen och föränderlig organisation där idéer och initiativ uppmuntras? Vill du vara med och utveckla vår process och arbetssätt i en stark expansionsfas?
Nu söker vi en Store Investment Specialist till vårt team inom Store Build-Up, Property & Security.
Om rollen
Som Store Investment Specialist får du en central och affärsnära roll där du arbetar tätt tillsammans med kollegor för att planera och följa upp Rustas expansion. Du är med och utvecklar processer och arbetssätt för nya varuhus och befintliga enheter samt våra interna butiksservicetjänster.
Rollen är bred och varierad, med fokus på budget, investeringar, projektplanering och uppföljning. Du bidrar aktivt till att optimera resursanvändning, säkerställa kostnadseffektivitet och driva hållbara lösningar = mer effektiva processer för framtiden.
Som Store Investment Specialist kommer du bland annat att:
Ansvara för insamlingen av uppgifter och en övergripande tidsplanering, för nya varuhus, flyttar och större ombyggnationer – från idé till färdigställande.
Driva budgetering, uppföljning och analys av investeringsprojekt.
Representera avdelningen i Rustas hållbarhetsgrupp och bidra till hållbarhetsredovisningen.
Arbeta i och utveckla våra systemstöd, såsom House of Control, ClickUp, Mercur och MS Office.
Bidra till övriga arbetsuppgifter och utvecklingsinitiativ inom avdelningen.
Du blir en del av teamet Store Build-Up, Property & Security och rapporterar till avdelningschefen.
Om dig
Till den här rollen söker vi dig som är strukturerad, analytisk och självgående. Du har en stark förmåga att samla in, analysera och förmedla information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare har du goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av att skapa presentationer i PowerPoint.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av liknande arbete, gärna inom retail, property eller fastighet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Stark systemvana och goda kunskaper i Office 365, särskilt Excel och PowerPoint.
B-körkort.
Du drivs av att förbättra arbetssätt och trivs i en dynamisk miljö där du får ta initiativ och påverka. Du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete – samtidigt som du är trygg i din roll och kan sätta ramar när det behövs.
Vill du växa med oss?
Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekund. Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Bra att veta: I slutet av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll via SRI: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller. Arbetspsykologiska tester kan förekomma.
Slutligen:
Tjänsten är placerad på Rustas huvudkontor i Upplands Väsby, från Rotebro går en gratis shuttle bus till Bredden var 20:e minut och stannar mitt framför kontoret. Om du tar bilen har vi garagemöjligheter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med sex månaders provanställning.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-07-12.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.rusta.com/se/sv/
Kanalvägen 1 B (visa karta
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194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rusta Upplands Väsby Jobbnummer
9990752