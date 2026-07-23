Store Assistant(Butiksmedarbetare) - Full-Time
Pak Asian Foods AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-23
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Pak Asian Foods AB söker en pålitlig och motiverad butiksmedarbetare till vår livsmedelsbutik i Malmö.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
• Ge utmärkt kundservice.
• Hantera kassan.
• Fylla på varor i hyllorna och organisera produkterna.
• Ta emot leveranser och kontrollera varor.
• Upprätthålla ordning och reda i butiken.
• Bistå i den dagliga butiksdriften.Kvalifikationer
• God förmåga till kundservice och kommunikation.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Grundläggande kunskaper i engelska eller svenska.
• Tidigare erfarenhet av butiksarbete är meriterande men inget krav.
Anställning
• Heltid (100 %)
• Tillsvidareanställning
• Lön enligt överenskommelse och svenska anställningsvillkor.
• Arbetsplats: Malmö
Vänligen skicka in ditt CV och ett kort personligt brev för att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: pakasianfoodsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pak Asian Foods AB
(org.nr 559308-4121), https://pakasianfoods.se/ Kontakt
Owner
Raza Noor pakasianfoodsab@gmail.com 0737072850 Jobbnummer
10010442