Store Assistant(Butiksmedarbetare) - Full-Time

Pak Asian Foods AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-07-23


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Pak Asian Foods AB söker en pålitlig och motiverad butiksmedarbetare till vår livsmedelsbutik i Malmö.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
• Ge utmärkt kundservice.
• Hantera kassan.
• Fylla på varor i hyllorna och organisera produkterna.
• Ta emot leveranser och kontrollera varor.
• Upprätthålla ordning och reda i butiken.
• Bistå i den dagliga butiksdriften.

Kvalifikationer
• God förmåga till kundservice och kommunikation.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Grundläggande kunskaper i engelska eller svenska.
• Tidigare erfarenhet av butiksarbete är meriterande men inget krav.

Anställning

• Heltid (100 %)
• Tillsvidareanställning
• Lön enligt överenskommelse och svenska anställningsvillkor.
• Arbetsplats: Malmö

Vänligen skicka in ditt CV och ett kort personligt brev för att ansöka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: pakasianfoodsab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pak Asian Foods AB (org.nr 559308-4121), https://pakasianfoods.se/

Kontakt
Owner
Raza Noor
pakasianfoodsab@gmail.com
0737072850

Jobbnummer
10010442

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